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百棚布袋戲一字排開大拚場 彰化芬園福德宮為土地公慶生

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮信眾為了酬謝土地公，連續4年都會捐獻邀請布袋戲酬神，布袋戲棚一字排開公演，「大車拚」，綿延達1公里，十分壯觀。圖／本報資料照片
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮信眾為了酬謝土地公，連續4年都會捐獻邀請布袋戲酬神，布袋戲棚一字排開公演，「大車拚」，綿延達1公里，十分壯觀。圖／本報資料照片

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮已連續4年，從全台各地請來布袋戲團公演，為土地公慶生，成為地方文化特色。今年逢28年宮慶，布袋團增加到100棚，本月8日下午3時起「大車拚」，預期戲棚將綿延1公里，廟方還準備1千個小提燈、3千分平安餐送給民眾。

福德宮總幹事林坤燦說，福德宮每年「頭牙」土地公生日，都會有酬神活動，從4年前開始，盛大舉辦，從全台各地請來布袋戲團前來公演，從第一年的68棚造成轟動後，棚數越來越多，到去年增加到82棚，今年又逢28年宮廟，擴大請到100棚。

林坤燦說，今年「頭牙」（農曆二月二日）是國曆3月1日，但為了配合假日有更多信眾參與，才擇定本月8日周六日下午3時到晚間9時，舉辦布袋戲大公演，屆時百棚布袋團將沿著縣芬路一字排開，前來「拚場」，估計綿延1公里，讓土地公及民眾看得過癮。

林坤燦說，布袋戲團都是由信眾以每棚6千元捐獻，有的一口氣捐獻5棚到6棚，今年預定邀請100棚前來搬演，幾乎把全台各地的布袋戲團「一網打盡」，各布袋戲班也都具特色，福德宮此一布袋戲團大公演，也打出名號，年年吸引數千人前來看布袋戲，形成地方文化特色。

由於參與的民眾越來越多，廟方去年發放的小提燈及平安餐都供不應求，今年現場將增加發放1千個Q版卡通小提燈，並將準備3千分平安餐供民眾享用，「呷平安」。

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮信眾為了酬謝土地公，連續4年都會捐獻邀請布袋戲酬神，布袋戲棚一字排開公演，「大車拚」，綿延達1公里，十分壯觀。圖／本報資料照片
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮信眾為了酬謝土地公，連續4年都會捐獻邀請布袋戲酬神，布袋戲棚一字排開公演，「大車拚」，綿延達1公里，十分壯觀。圖／本報資料照片
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮信眾為了酬謝土地公，連續4年都會捐獻邀請布袋戲酬神，布袋戲棚一字排開公演，「大車拚」，綿延達1公里，十分壯觀。圖／本報資料照片
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮信眾為了酬謝土地公，連續4年都會捐獻邀請布袋戲酬神，布袋戲棚一字排開公演，「大車拚」，綿延達1公里，十分壯觀。圖／本報資料照片

土地公 布袋戲

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