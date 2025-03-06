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台中高山櫻花挺過暴風雨 落櫻鋪地如夢幻粉紅毯

中央社／ 台中6日電

台中市連2天狂風暴雨，本以為高山櫻花歷經風雨後會化作春泥，福壽山農場、武陵農場今天公布櫻花花況，枝頭上櫻花依舊綻放，落櫻滿地成粉紅花毯，民眾直呼，雨後櫻花散落更加浪漫。

台中市連2天降雨，山區甚至下起冰雹，福壽山農場小編日前在臉書指出，「如果說在狂風暴雨還下冰雹的天氣，櫻花還撐得好好的，那絕對是騙你的」。

小編今天直播千櫻園花況時，直播主題以「昨天殘風傷心雨，今日落櫻滿繽粉」，但他走進千櫻園後發現，櫻花依然在枝頭綻放，花色比雨前更嬌豔，忍不住說「我們家櫻花就是狂」，想上山賞花的遊客可以衝一波。

武陵農場櫻花季管制期結束後，因山上櫻花仍盛開，吸引許多民眾開車上山賞花。但歷經2天的狂風暴雨，武陵農場也在臉書專頁（Facebook）公布最新花況，粉紅櫻花林依然盛開，被吹落的櫻花花瓣，在地面鋪成粉紅花毯，成為另個浪漫美景。

武陵農場在發文中提到，春雨輕拂，露營區的櫻花依舊嫵媚動人。樹上的花瓣晶瑩剔透，被雨水洗亮，而落在地面的花瓣則鋪成浪漫粉毯，與泥土共融，見證春天的變化與美好。漫步其中，感受雨後清新的氣息，欣賞花開花落的自然韻律，每一刻都是武陵最詩意的風景。讓網友忍不住稱讚「小編的文筆真好」。

櫻花季 武陵農場 風暴

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