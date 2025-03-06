盧秀燕稱台中沒有美術館遭質疑 白民代力挺：為市府驕傲

台中市長盧秀燕昨天向前來拜會的民眾黨主席黃國昌提及「台中也是6都中唯一沒有大型美術館與像樣圖書館的城市」，此話引發議論。政治工作者周軒在臉書上說，「離台中市政府大約10分鐘車程」的國立台灣美術館就是，且是全台灣唯一的國立美術館。台中市議員江和樹說，盧市長是希望台中有市立的圖書館可結合美術館，這樣會比較漂亮。

周軒還在臉書上說「盧秀燕大概不知道吧。今年總預算審查，盧秀燕妳同黨提案砍了台灣美術館3成業務費，然後妳昨天跟黃國昌哭窮，好像中央都在欺負妳。」

對此，出席盧昌會的民眾黨中央委員、江和樹說，周軒談這有何意義，為什麼不談重南輕北忘台中？而他身為市議員，對台中市政府非常驕傲，因為綠美圖、台中巨蛋和會展中心都是台中人花錢蓋起來的，這個時候卻沒有給我們鼓勵。

江和樹說，只要看一下前瞻計畫就知道，高雄多少、台南多少，台中卻沒有別人的一半，這不是在糟蹋台中人嗎？台中為什麼會是全台灣人口數第二大的城市，有285萬人。人家為什麼願意來投資、願意來台中安居樂業，這不是說總統多厲害，或者執政黨有多強，而是願意做事的盧市長人家看見了。希望多點鼓勵，斷章取義大可不必。