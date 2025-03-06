彰市南郭路立體停車場動土 可供890格停車位

彰市南郭路立體停車場今天動土，縣府說，工程總經費為新台幣5億3900多萬元，打造地下1層、地上4層大型立體停車場，預計民國115年9月完工，可供280格汽車及610格機車停車位。

彰化縣政府今天在縣府大樓旁南郭路停車場，舉行「彰化市南郭路立體停車場興建工程動土典禮」，彰化縣長王惠美以及交通部公路局中區養護工程分局長傅立祥等人出席。

王惠美致詞時說，南郭路停車場因鄰近縣府，洽公人潮多，附近又有彰化基督教醫院，停車量很大，為改善縣府及彰基商圈長期停車空間不足問題，因此規劃興建立體停車場。

王惠美指出，立體停車場以模矩化概念配置梁柱結構系統，同時藉立面擴張網及垂直綠帶，導入自然採光及通風，打造地下1層、地上4層停車空間，並規劃商業空間，讓民眾能擁有更加便利的停車空間，也提供洽公民眾及縣府同仁更好的購物環境。

根據彰縣府提供資料，縣府爭取到交通部公路局前瞻計畫補助經費新台幣2億3260萬7000元，縣府自籌款為3億696萬3000元，總工程經費為5億3957萬元，規劃打造地下1層、地上4層大型立體停車場，預計115年9月完工，未來可提供280格汽車位及610格機車位，大幅增加停車空間，紓解周邊交通壓力，帶動地方發展，另在停車場內規劃1處商業空間，滿足停車及洽公民眾臨時飲食需求。