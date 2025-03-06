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彰化竹塘木棉花季15日登場 水田拉力賽歡迎來挑戰

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「竹塘木棉花季」15日即將登場，一旁還有大片向日葵花海。記者林宛諭／攝影
「竹塘木棉花季」15日即將登場，一旁還有大片向日葵花海。記者林宛諭／攝影

彰化縣竹塘鄉公所今天為15日即將登場的「竹塘木棉花季」暖身宣傳，不過今年木棉花因一波波冷氣團，目前開花率不到一成，預計要到3月底才會盛開，鄰近埤頭鄉的木棉花季活動也延期到到22、23日舉辦。

「竹塘鄉水神傳說木棉花季」宣傳會今天在竹塘竹元家政教室舉行，竹塘鄉長蔡碩任、農會總幹事詹光信、彰化工策會總幹事洪榮章等人為活動宣傳。

蔡碩任表示，木棉花季的親子歡樂路跑網路報名10分鐘就額滿，今年除了大家最喜歡的路跑活動外，公所也首創「跟泥同樂」水田拉力賽，並提供1萬6千元獎金，還有捉泥鰍體驗活動，讓遊客來賞花，也能深度體驗農村文化，享受泥田樂趣。

活動並設置「巨無霸氣墊樂園」，免費開放親子同樂，還有小朋友最愛的YOYO番茄姐姐帶動跳，與竹塘木棉花季限定浴衣賞花體驗、音樂饗宴、夢幻泡泡秀、大型小丑秀等節目。民眾打卡上傳照片還送小禮物，並有摸彩活動，獎品有電視、冰箱等大獎。

蔡碩任表示，竹塘鄉一年四季都非常適合來遊玩，不只有木棉花道，還有九龍大榕公、醒靈宮、慈航宮等都值得一遊，歡迎大家來竹塘拍美照、吃美食、玩遊戲，感受竹塘的人情味。

由於一波波冷氣團今年木棉花開花較晚，目前開花率不到一成，不過已有很多花苞含苞待放，除了竹塘木棉花季15日登場；埤頭鄉木棉花季的賞花趣親子健行活動和木棉花道社區親子寫生比賽也延期到到22、23日舉辦。

竹塘鄉公所今天為15日即將登場的「竹塘木棉花季」暖身宣傳。圖／竹塘公所提供
竹塘鄉公所今天為15日即將登場的「竹塘木棉花季」暖身宣傳。圖／竹塘公所提供
竹塘鄉公所舉辦「竹塘木棉花季」15日即將登場，不過目前開花率不到一成，預計3月底才會盛開。記者林宛諭／攝影，
竹塘鄉公所舉辦「竹塘木棉花季」15日即將登場，不過目前開花率不到一成，預計3月底才會盛開。記者林宛諭／攝影，
竹塘鄉公所舉辦「竹塘木棉花季」15日即將登場，不過目前開花率不到一成，預計3月底才會盛開。記者林宛諭／攝影，
竹塘鄉公所舉辦「竹塘木棉花季」15日即將登場，不過目前開花率不到一成，預計3月底才會盛開。記者林宛諭／攝影，
「竹塘木棉花季」15日即將登場，竹塘鄉長蔡碩任、農會總幹事詹光信示範水田拉力賽。圖／竹塘公所提供
「竹塘木棉花季」15日即將登場，竹塘鄉長蔡碩任、農會總幹事詹光信示範水田拉力賽。圖／竹塘公所提供

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