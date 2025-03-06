彰化竹塘木棉花季15日登場 水田拉力賽歡迎來挑戰

彰化縣竹塘鄉公所今天為15日即將登場的「竹塘木棉花季」暖身宣傳，不過今年木棉花因一波波冷氣團，目前開花率不到一成，預計要到3月底才會盛開，鄰近埤頭鄉的木棉花季活動也延期到到22、23日舉辦。

「竹塘鄉水神傳說木棉花季」宣傳會今天在竹塘竹元家政教室舉行，竹塘鄉長蔡碩任、農會總幹事詹光信、彰化工策會總幹事洪榮章等人為活動宣傳。

蔡碩任表示，木棉花季的親子歡樂路跑網路報名10分鐘就額滿，今年除了大家最喜歡的路跑活動外，公所也首創「跟泥同樂」水田拉力賽，並提供1萬6千元獎金，還有捉泥鰍體驗活動，讓遊客來賞花，也能深度體驗農村文化，享受泥田樂趣。

活動並設置「巨無霸氣墊樂園」，免費開放親子同樂，還有小朋友最愛的YOYO番茄姐姐帶動跳，與竹塘木棉花季限定浴衣賞花體驗、音樂饗宴、夢幻泡泡秀、大型小丑秀等節目。民眾打卡上傳照片還送小禮物，並有摸彩活動，獎品有電視、冰箱等大獎。

蔡碩任表示，竹塘鄉一年四季都非常適合來遊玩，不只有木棉花道，還有九龍大榕公、醒靈宮、慈航宮等都值得一遊，歡迎大家來竹塘拍美照、吃美食、玩遊戲，感受竹塘的人情味。