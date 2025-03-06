台中豐原區豐西里市民活動中心開工 預計115年完工

台中市豐原區豐西里長期缺乏寬敞活動中心，台中市府籌編預算，並爭取衛福部前瞻建設計畫補助，投入總經費近6303萬元，興建市民活動中心，台中市民政局今天舉行活動中心開工祈福典禮，預計115年完工。

台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席典禮表示，地方殷切期盼興建里活動中心多年，感謝各方努力促成，完成里民心願，齊力打造多元友善活動空間。

吳世瑋表示，豐原區豐西里一直沒有活動中心，里民辦活動只能在土地公廟前舉行，平時也無法安排常態性的社福活動，很不方便，他感謝市議員張瀞分及豐西里長葉明昌積極協助市府尋覓興建基地，及立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔為台中在中央奔走，協助公所順利完成國有土地有償撥用，齊力活化國有土地並推進地方建設，若工程順利，明年即可完工使用，將提供居民集會、活動、休閒等多功能友善活動場域。

吳世瑋說，豐西里市民活動中心共4層樓，其中1樓將規劃為店鋪，更是全台中市民活動中心的首創，由公所委外經營管理，收取「權利金」作為維護管理財源之一，降低市庫負擔；2樓設置「公設民營托嬰中心」，滿足地方托育需求；3樓將有社會局所屬「豐原區家庭福利服務中心」進駐，提供市民整合性社會福利服務；4樓里民活動中心則設有寬敞舒適的活動空間，將成為里民休閒育樂及聚會活動的最佳場所。

立法院副院長江啟臣表示，地方多年來不斷爭取興建豐西里市民活動中心，在各方的努力下，如願尋覓適宜用地啟動興建，市府也特別規劃托嬰中並進駐家庭福利服務中心，完善利用及活化市民活動中心的功能，期待工程如期如質完工，提供里民日常休閒聯誼、聚會活動的多功能活動空間。