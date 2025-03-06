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台中霧峰四德路自來水汰管 50多民眾要求延管接水

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員張芬郁（左三白衣）跟霧峰區四德里長廖德源（右二）說，只要里辦公室造冊，就可以申請延管和外線接管補助。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁（左三白衣）跟霧峰區四德里長廖德源（右二）說，只要里辦公室造冊，就可以申請延管和外線接管補助。圖／張芬郁提供

台中市霧峰區四德里長廖德源今天說，該里自來水普及率僅54.97%，有近一半的里民沒有自來水可用，希望自來水公司近日進行汰換老舊管線時，能接受市民申請，一併為市民延長管線，讓里民有自來水可使用，不要再喝地下水，目前已約有50戶居民簽署意願書。

立委何欣純最近為四德南路爭取1482萬元汰換1.6公里的老舊自來水管線，水公司人員今前往辦說明會。但廖德源和20多里民到場，表示希望一併解決沒有自來水可用的的問題。

市議員張芬郁說，截至去年底，台中市自來水普及率96.32％，其中霧峰區81.68%，四德里更只有54.97%，屬於末段班，有嚴重的城鄉差距。很感謝何欣純爭取管線汰舊換新，但該區自來水普及率低，沿線居民才19戶使用自來水，非常可惜。過去因延管接管負擔龐大，阻礙居民申辦自來水意願，但近來補助增加，居民可把握機會申辦。

市府經發局技正吳錦順和霧峰區公所承辦人員表示，只要里辦公室造冊，就可以申請延管和外線接管補助，由自來水公司預留接孔徑，未來施工無須再次挖路，減輕接管負擔。

自來水公司霧峰營運所主任黃世君說，此次管線汰換路段從四德路至丁台路，全線1649公尺、總經費1482萬，預計4月中開工，年底之前完工。

何欣純 台中市 水公司 水資源

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