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台中大雅神林土地公廟旁綠地再升級工程 今年底完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天和台中市議員吳呈賢、吳建德，邀請農業部農村發展及水土保持署台中分署等單位，到大雅區員林社區會勘「神林土地公廟旁休憩空間改善第三期工程」。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和台中市議員吳呈賢、吳建德，邀請農業部農村發展及水土保持署台中分署等單位，到大雅區員林社區會勘「神林土地公廟旁休憩空間改善第三期工程」。記者游振昇／攝影

立委楊瓊瓔和台中市議員吳呈賢、吳建德爭取1500萬元經費改善台中大雅區員林社區神林土地公廟旁休憩空間，一、二期工程已完工，第三期工程再獲中央850萬元補助，今天會勘，將完成休憩步道、意象欄杆、碎石鋪面、植栽美化及景觀照明等，預計今年底完工。

楊瓊瓔表示，休憩空間的改善可讓居民擁有更好的生活環境，也能促進社區交流，增加地方凝聚力；她感謝農業部水保署與市府團隊的支持，未來將持續爭取更多建設經費，讓大雅更宜居。

楊瓊瓔今天和台中市議員吳呈賢、吳建德，邀請農業部農村發展及水土保持署台中分署、大雅區長林麗蓉、員林里長張本侒等人到大雅區員林社區會勘「神林土地公廟旁休憩空間改善第三期工程」。

大雅區公所說明，該工程自110年啟動，第一、二期獲農業部農村發展及水土保持署台中分署補助1480萬元。陸續完成步道、護欄、綠籬、廣場及照明設備改善，神林土地公廟周邊更安全、美觀，提升居民日常生活品質。

第三期工程再獲得850萬元補助，目前正規劃設計，將做休憩步道延伸、意象欄杆設置、碎石鋪面改善、植栽美化（包括桂花、落羽松、八重櫻）及景觀照明升級等，打造更具人文氣息與舒適度的社區環境，預計今年12月底完工。

市議員吳呈賢表示，休憩空間的改善不只是鋪設步道、增設護欄，更重要的是發揮社區交流與活動場域的價值，他說完工後將爭取市府活動到這裡舉辦活動；市議員吳建德表示，這片綠地過去較雜亂，經過前兩期改善已大幅提升，但仍有不足之處，他肯定第三期工程補強休憩環境細節，讓動線更順暢，步道與欄杆更加友善長者、孩童。

現場多位居民肯定改善工程，員林里長張本侒說，員林里人口近1萬3000人，是大雅最大里，感謝立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德爭取中央、地方經費，分期施作，提供里民休憩運動，期許員林里更加興旺，吸引更多人口移居。

楊瓊瓔表示，「一里一公園」讓居民擁有更好的生活環境，更重要的是促進社區交流，增加地方凝聚力，她也建議規劃簡易運動設施、健康步道，甚至舉辦社區活動。

立委楊瓊瓔今天和台中市議員吳呈賢、吳建德，邀請農業部農村發展及水土保持署台中分署等單位，到大雅區員林社區會勘「神林土地公廟旁休憩空間改善第三期工程」。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和台中市議員吳呈賢、吳建德，邀請農業部農村發展及水土保持署台中分署等單位，到大雅區員林社區會勘「神林土地公廟旁休憩空間改善第三期工程」。記者游振昇／攝影

楊瓊瓔 議員

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