流感與腸胃炎高峰期已到 豐原醫院今天起設特別門診

近期急診壅塞及適逢清明節及兒童節連續假期將到，民眾南來北往掃墓，為降低疫情發生風險，衛福部豐原醫院今天起提供類流感及腸胃炎特別門診，減少病患在醫院停留時間，有需求民眾可優先獲得處置。

衛福部豐原醫院今天起加開類流感特別門診(周一至周五上下午及周六上午)，及腸胃炎門診(周一至周五上下午)，疑似患有流感相關症狀，如發燒、畏寒、頭痛、上呼吸道症狀（咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、呼吸急促）、肌肉痛、關節痛、疲勞、嘔吐、或腹瀉等病患，能優先獲得處置。

豐原醫院呼籲民眾，春季已到，流感與腸胃炎等疾病進入高峰期，為減少就診壅塞並提高診療效率，特設此門診，如出現類流感及腸胃炎症狀，盡早就診，避免延誤病情。

豐原醫院也提醒民眾進出醫院要洗手，保持良好的衛生習慣，勤洗手、避免與感染者接觸，若有類流感症狀病人應戴口罩，守護全民健康。