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改善縣府周邊停車 彰化市南郭路立體停車場明年9月完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市南郭路立體停車場工程今天動土，將興建為地下1 層及地上4 層建築，預定明年9月完工，可提供280席小型車停車格及 610席機車格。圖／縣府提供
彰化市南郭路立體停車場工程今天動土，將興建為地下1 層及地上4 層建築，預定明年9月完工，可提供280席小型車停車格及 610席機車格。圖／縣府提供

位在彰化縣府旁的彰化市南郭路立體停車場今天動土，預定明年9月啟用，將提供280席汽車位、610席機車位，是原有平面停車場的4倍，並規畫1處商業空間，可滿足停車及洽公民眾臨時餐飲消費需求。

彰化縣長王惠美主持動土儀式時表示，她任內積極開闢停車場，除了今天動土的南郭路立體停車場，及上個月動工的南郭國小地下停車場外，已啟用的停車場，包括扇形車庫立體停場、延平公園地下停車場、員林三和地下停車場及福興B8平面停車場，累計投入18億1424萬元，新增1259席汽車位及1517席機車位。

王惠美說，縣府、永樂街及彰基商圈長期以來停車空間不足，縣府向交通部爭取補助並自籌再追加經費，讓總經費高達5億3957萬元，將由目前只能停放68席汽車與200多席機車的平面停車場，改建成地上4層、地下1層的立體停車場，可提供280席汽車位、610席機車位，1樓部分空間並做商業用途，滿足縣府員工的餐飲等消費需求。

王惠美表示，南郭立體停車場建築採用模組化設計與樑柱結構系統，並導入立面擴張網與垂直綠帶，提高採光與通風效果，搭配曲線天際造型，未來將成為南郭路的新地標。

由於施工期達1年5個月，將使周邊停車更加困難，王惠美請附近商家及居民多包容，縣府也考量到施工期間對周邊居民的影響，特別選擇鋼結構搭配混凝土車道鋪面，不僅縮短工期、減少施工噪音，讓施工速度更快，降低鄰近住戶的影響。縣府也在基地周邊設置了鄰近停車場指引牌面，方便民眾在施工期間能夠更快找到停車空間。

包括交通部公路局中區養護工程分局長傅立祥、立法委員黃秀芳、謝衣鳯及多位各級民代、里長參加這項動土儀式。

彰化市南郭路立體停車場工程今天動土，將興建為地下1 層及地上4 層建築，預定明年9月完工，可提供280席小型車停車格及 610席機車格。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭路立體停車場工程今天動土，將興建為地下1 層及地上4 層建築，預定明年9月完工，可提供280席小型車停車格及 610席機車格。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭路立體停車場工程今天動土，將興建為地下1 層及地上4 層建築，預定明年9月完工，可提供280席小型車停車格及 610席機車格。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭路立體停車場工程今天動土，將興建為地下1 層及地上4 層建築，預定明年9月完工，可提供280席小型車停車格及 610席機車格。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭路立體停車場工程今天動土，將興建為地下1 層及地上4 層建築，預定明年9月完工，可提供280席小型車停車格及 610席機車格。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭路立體停車場工程今天動土，將興建為地下1 層及地上4 層建築，預定明年9月完工，可提供280席小型車停車格及 610席機車格。記者劉明岩／攝影

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