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6都最多！台中大學生快看 機車駕訓補助這條件享2800元
手刀要快，交通部機車駕訓補助每人1300元，台中市政府去年加碼補助1500元，限額1000名，共計可獲2800元補助，可抵大部分學費，一推出秒殺；市府今年3月起再增3000名額，並擴大到年滿18歲台中就學學生，補助金及名額6都最多。
台中區監理所說明，機車駕訓班學費在2800元至3700元，台中市去年8月加碼1000名額，中央加台中補助達2700元，年滿18歲的台中市民都可申請，一推出名額很快就用完。今年3月起，市府名額增至3000個，補助條件擴大到滿18歲在台就學也可提出申請。
台中市交通局說明，鼓勵年輕族學習正確交通安全知識，今年名額增加3000個，並擴大到滿18歲在台中市就學的學生，3月1日至11月30日在台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即享有加碼訓練補助經費1500元，加上交通部補助1300元，共計可獲補助費用2800元。
台中區監理所所長楊聰賢說明，機車駕訓課程包含6小時學科（含汽車構造、交通法規及駕駛道德各2小時）和10小時術科。根據統計，參加機車駕訓考取駕照後，上路違規風險降低59％，事故風險降低36％，顯見參加機車駕駛訓練，有助預防及降低違規與事故發生，保護自己及其他用路人安全。
台中區監理所說明，民眾可逕向台中市普通重型機車駕訓班報名。詳細資訊請至台中區監理所機車駕訓補助專區查詢（首頁／監理業務／駕照／機車考訓專區／機車駕訓補助專區），或洽詢台中區監理所04-26912011分機201詢問。
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