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南投縣農會改選水里鄉變天 蕭志全回鍋任理事長

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
前南投縣前議員蕭志全重新拿回水里鄉農會理事長。圖／南投縣政府提供
前南投縣前議員蕭志全重新拿回水里鄉農會理事長。圖／南投縣政府提供

南投縣各級農會改選，各鄉鎮農會分別在5日及6日召開理事會，互選理事長及聘任總幹事、監事會互選常務監事。水里鄉農會選舉結果變天，前理事長蕭志全捲土重來，以一票之差獲選理事長，現任總幹事賴育佑雖是合格候聘人，但未獲續聘，將重新遴聘總幹事。

南投縣農業處表示，昨天召開理事會有南投市、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、水里鄉、魚池鄉及仁愛鄉等7家農會，理監事選舉過程在中午前完成，理事長、常務監事分別為南投市農會藍獻謀、柯銘洲；草屯鎮農會林昆熠、林宗輝；竹山鎮農會張彩珠、沈春枝；名間鄉農會謝添興、龍瑞哲；水里鄉農會蕭志全、劉明照；魚池鄉農會陳炳韶、劉啟行；仁愛鄉農會王人德、林水木。

總幹事分別為南投市農會王永樹；草屯鎮農會簡世泓；竹山鎮農會鄭文惠；名間鄉農會蔡素秋；魚池鄉農會王威文；仁愛鄉農會戴錦稔。

水里鄉農會總幹事合格候聘人為現任績優總幹事賴育佑，理事會不同意續聘，暫由秘書林貞妤代理。縣府農業處表示，若理事會未在60天內完成聘任，將依法重新公告遴聘總幹事。

南投縣農 農業處

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