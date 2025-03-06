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台中機場捷運橘線延伸至清水站 市府：規畫時已預留尾軌

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
海線民眾爭取台中機場捷運橘線應延伸至清水站，中市捷運工程局強調規畫時已預留尾軌，為未來延伸至海線保留發展彈性。圖／台中市政府提供
海線民眾爭取台中機場捷運橘線應延伸至清水站，中市捷運工程局強調規畫時已預留尾軌，為未來延伸至海線保留發展彈性。圖／台中市政府提供

針對日前立法委員蔡其昌表示成功爭取交通部鐵道局核定全額補助1170萬元，由市府辦理橘線延伸海線可行性研究，台中市捷運工程局上午表示，補助款已由市府納入預算程序將自籌830萬元，盡速推動採購發包作業，展開可行性研究規畫，對於地方爭取台中機場捷運橘線應納入清水站，強調規畫時已預留尾軌，為未來延伸至海線保留發展彈性。

立委蔡其昌表示，捷運橘線延伸至清水，對海線的發展至關重要，畢竟清水做為海線重鎮，捷運橘線終端台中國際機場站距離清水鬧區僅3公里，卻可串連起台鐵海線及清水區的整體腹地，市府卻不願納入清水段，海線已經相對落後，因而替地方發聲，莫讓海線人遭市府忽視。

中市捷運工程局指出，捷運橘線目前規畫全長29.2公里、26座車站，主要目標為提供台中國際機場與都會區便捷運輸服務，為進一步回應海線民眾期待，重視海線發展規畫時已預留尾軌，為未來延伸至海線保留發展彈性，後續將依可行性研究結果，檢討具體作法並廣納地方意見，確保規畫符合市民需求。

捷運工程局並說，台中市府針對機場捷運橘線（台中機捷）積極研擬延伸至海線的申請計畫書，去年12月20日已向交通部提出經費補助申請，經交通部審核，於今年1月24日正式核定補助1170萬元，目前正依規辦理，以利後續研究與規畫進行。

蔡其昌則指出，市府別再把海線人當成二等公民，盼加速辦理捷運橘線延伸至清水的可行性評估，喊話盡快辦理橘線延伸招標作業，不要繼續拖下去，讓海線繼續落後下去，強烈要求捷運橘線主線及延伸海線同步施工、一次完成，不要再用「預留尾軌」欺騙鄉親。

海線民眾爭取台中機場捷運橘線應延伸至清水站，中市捷運工程局強調規畫時已預留尾軌，為未來延伸至海線保留發展彈性。圖／台中市政府提供
海線民眾爭取台中機場捷運橘線應延伸至清水站，中市捷運工程局強調規畫時已預留尾軌，為未來延伸至海線保留發展彈性。圖／台中市政府提供

中捷 交通部 機場捷運 蔡其昌

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