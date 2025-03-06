氣爆案後中市第二波公安稽查 12日起鎖定50家餐飲業

台中新光三越百貨中港店2月13日發生氣爆案，釀4死，是台灣史上最嚴重的百貨公司公安意外，中市府稽查轄內39家大型百貨、量販店，20日稽查完畢；市府今表示，3月12日起將展開第二波公安稽查，對象是大量用氣的50家餐飲業，預計4月底前完成。

都市發展局2月14日起針對台中39家樓地板面積超過5000平方公尺的大型量販店、百貨商場專案稽查，7天下來發現16家商場違失，主要項目是餐廳防火區劃缺失，即防火門損壞，處以6萬元到30萬元罰鍰並限期改善，不過並未發現嚴重違失，無勒令停業。

市府2月21日公安會報中，副市長黃國榮指示除了大型商場稽查，也要稽查餐飲業，交由經濟發展局主責。經發局今天表示，氣爆案凸顯出餐飲業用氣安全問題，3月12日起邀集都發局、消防局、衛生局、勞工局與3家天然氣公司，稽查每月用氣量超過2000度的前50家餐飲業。

都發局長張峯源指出，考量2月稽查大型商場的結果，違規情形多是廚房防火門損壞、出菜口未設置防火門、管線腐蝕等問題，本次稽查重點為建築空間防火避難設施、消防安全設備、職場環境安全、天然氣管線安全、公共意外責任保險單等項目。

經發局表示，稽查對象包含大里、西屯、南屯、豐原等大型餐飲業聚集地的知名婚宴會館與餐館，共50家，每周稽查2次，首波將稽查4家業者，預計4月底前稽查完畢；若發現違規項目，由天然氣公司要求改善並停止供氣，其他權責單位依建築法、消防法、食品衛生安全法等法令裁處。