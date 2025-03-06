快訊

屏東台電核三廠冒大量濃煙 警消趕往現場幸未釀災

不是說說！WSJ：川普將發布行政命令廢除教育部

一問三不知！帶媽遊北海道遇「超雷導遊」 妹子怒轟：花13萬被糟蹋

氣爆案後中市第二波公安稽查 12日起鎖定50家餐飲業

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
經發局第二波公安稽查重點為建築空間防火避難設施、消防安全設備、職場環境安全、天然氣管線安全、公共意外責任保險單等項目。圖／市府提供
經發局第二波公安稽查重點為建築空間防火避難設施、消防安全設備、職場環境安全、天然氣管線安全、公共意外責任保險單等項目。圖／市府提供

台中新光三越百貨中港店2月13日發生氣爆案，釀4死，是台灣史上最嚴重的百貨公司公安意外，中市府稽查轄內39家大型百貨、量販店，20日稽查完畢；市府今表示，3月12日起將展開第二波公安稽查，對象是大量用氣的50家餐飲業，預計4月底前完成。

都市發展局2月14日起針對台中39家樓地板面積超過5000平方公尺的大型量販店、百貨商場專案稽查，7天下來發現16家商場違失，主要項目是餐廳防火區劃缺失，即防火門損壞，處以6萬元到30萬元罰鍰並限期改善，不過並未發現嚴重違失，無勒令停業。

市府2月21日公安會報中，副市長黃國榮指示除了大型商場稽查，也要稽查餐飲業，交由經濟發展局主責。經發局今天表示，氣爆案凸顯出餐飲業用氣安全問題，3月12日起邀集都發局、消防局、衛生局、勞工局與3家天然氣公司，稽查每月用氣量超過2000度的前50家餐飲業。

都發局長張峯源指出，考量2月稽查大型商場的結果，違規情形多是廚房防火門損壞、出菜口未設置防火門、管線腐蝕等問題，本次稽查重點為建築空間防火避難設施、消防安全設備、職場環境安全、天然氣管線安全、公共意外責任保險單等項目。

經發局表示，稽查對象包含大里、西屯、南屯、豐原等大型餐飲業聚集地的知名婚宴會館與餐館，共50家，每周稽查2次，首波將稽查4家業者，預計4月底前稽查完畢；若發現違規項目，由天然氣公司要求改善並停止供氣，其他權責單位依建築法、消防法、食品衛生安全法等法令裁處。

台中市經濟發展局3月12日起將公安稽查50家大量用氣的餐飲業，預計4月底稽查完畢。圖／市府提供
台中市經濟發展局3月12日起將公安稽查50家大量用氣的餐飲業，預計4月底稽查完畢。圖／市府提供

公安 台中市 氣爆 餐飲業

延伸閱讀

全聯倉儲大火建材遭質疑 中市消防已交火調報告

新光三越氣爆案逾二周…今「第2賣場」開張 消費者失望：品項太少

台中營利事業銷售家數大增3.5萬家 成長數居六都第一

影／氣爆案2歲昏迷女童搭專機離台…家屬捧骨灰齊返澳門 新光三越埋單

相關新聞

清明掃墓 台中大肚山闢3條防火林帶

每年清明掃墓，台中大肚山公墓火警頻傳，山林被火勢吞噬銳減，農業局為此在大肚山闢3條防火林帶、新植防火樹，消防局在全市出動...

台中機場捷運橘線延伸至清水站 市府：規畫時已預留尾軌

針對日前立法委員蔡其昌表示成功爭取交通部鐵道局核定全額補助1170萬元，由市府辦理橘線延伸海線可行性研究，台中市捷運工程...

氣爆案後中市第二波公安稽查 12日起鎖定50家餐飲業

台中新光三越百貨中港店2月13日發生氣爆案，釀4死，是台灣史上最嚴重的百貨公司公安意外，中市府稽查轄內39家大型百貨、量...

狂風暴雨後櫻花美景現況 福壽山小編喊「水喔」、武陵小編浪漫圖文

連二天狂風暴雨後，武陵農場目前櫻花仍有盛開美景，地面大片被風雨吹落的花瓣是另一種浪漫；福壽山農場千櫻園，櫻花在風雨後今天...

清明掃墓…彰化縣動用無人機鎖定10大火災熱點墓區巡查

清明節即將到來，很多民眾常以焚燒方式清理雜草，往往釀成山林火災，彰化縣前年及去年清明節期間就各發生98件及95件，彰化縣...

南投埔里水源地申設掩埋場 地方反對

南投縣埔里是台灣茭白筍重要產區，包辦全台約9成產量，但其水源南港溪上游擬設廢棄物掩埋場，地方炸鍋，憂心汙染下游近千公頃茭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。