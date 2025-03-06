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狂風暴雨後櫻花美景現況 福壽山小編喊「水喔」、武陵小編浪漫圖文

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
狂風暴雨後，武陵農場目前櫻花仍有盛開美景，地面有大片被風雨吹落的花瓣。圖／取自武陵農場臉書粉專
狂風暴雨後，武陵農場目前櫻花仍有盛開美景，地面有大片被風雨吹落的花瓣。圖／取自武陵農場臉書粉專

連二天狂風暴雨後，武陵農場目前櫻花仍有盛開美景，地面大片被風雨吹落的花瓣是另一種浪漫；福壽山農場千櫻園，櫻花在風雨後今天一樣滿開，二農場粉專小編今天公布櫻花最新畫面，福壽山小編直播時高興狂笑，武陵小編浪漫圖文呈現，二者截然不同描述方式。

福壽山農場粉專小編今天開車上山上班途中，將抵達千櫻園時開直播，開車經過千櫻園中間區域時，小編說「這個區域還OK」，再往前開，他興奮喊「還很滿」，隨即狂笑說「水哦」，一陣「哇啊哈」笑聲，大喊千櫻園的櫻花在風雨中有挺過來。

他說狂風暴雨有打落櫻花花瓣，但目前花況還不錯，這周六、日要上山賞花的遊客可以衝一波；小編的笑聲讓網友印象深刻，有人留言「小編魔性笑聲，令一早振奮精神」。

武陵農場櫻花季管制已結束，山上櫻花仍盛開，二天狂風暴雨，農場小編每天都直播最新花況，小編今天在粉專寫「雨後武陵，櫻花共舞」；小編PO出武陵農場櫻花最新花況，粉紅櫻花林仍盛開，地面一片被風雨吹落的花瓣，形成另一種浪漫美景。

小編寫「春雨輕拂，露營區的櫻花依舊嫵媚動人。樹上的花瓣晶瑩剔透，被雨水洗亮，而落在地面的花瓣則鋪成浪漫粉毯，與泥土共融，見證春天的變化與美好。漫步其中，感受雨後清新的氣息，欣賞花開花落的自然韻律，每一刻都是武陵最詩意的風景。」許多網友留言說，畫面美，小編的文筆也很美又浪漫。

福壽山農場千櫻園美景，在風雨後今天一樣滿開。圖／截自福壽山農場粉專直播畫面
福壽山農場千櫻園美景，在風雨後今天一樣滿開。圖／截自福壽山農場粉專直播畫面
狂風暴雨後，武陵農場目前櫻花仍有盛開美景，地面有大片被風雨吹落的花瓣。圖／取自武陵農場臉書粉專
狂風暴雨後，武陵農場目前櫻花仍有盛開美景，地面有大片被風雨吹落的花瓣。圖／取自武陵農場臉書粉專

櫻花季 武陵農場 福壽山農場

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影／武陵農場有櫻飄雪和花地毯 福壽山千櫻園仍盛開

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