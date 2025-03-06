清明掃墓…彰化縣動用無人機鎖定10大火災熱點墓區巡查

清明節即將到來，很多民眾常以焚燒方式清理雜草，往往釀成山林火災，彰化縣前年及去年清明節期間就各發生98件及95件，彰化縣消防局已列出全縣10大火災熱點墓區，除加強宣導外，並將動用無人機取締，一經查獲，最高可開罰10萬元，甚至依公共危險罪移送法辦。

消防局列出彰化縣10大火災熱點墓區，包括彰化市第一公墓（岸頭山公墓）、第二公墓（培元中學後方）、第三公墓(安溪東路公墓)、第四公墓(一心南街公墓)、員林市第三公墓（坡姜巷公墓）、大村鄉第十公墓(擺塘村)、大村鄉第三公墓(加錫村)、鹿港鎮第四公墓(海埔公墓)、福興鄉第十八公墓（外中公墓）及二林鎮廣東厝公墓。

消防局表示，為因應清明掃墓期間的防火需求，消防局除了加強巡邏外，在傳統公墓及火災高風險墓區加設消防取水站，提供手提透明夾鏈袋及輕便水桶，並在墓區主要出入口已張貼取水站位置圖，確保大家能迅速找到水源，以便於用火後立即澆熄火種。

此外，防止火勢蔓延，消防局並協請各鄉鎮公所，在主要墓區出入口設置金紙集中區，並開闢防火巷，由環保局協助清運，以減少燃燒金紙所帶來的火災風險。

清明節期間，消防局更會編排專責人力，運用無人機進行高空巡查與蒐證，防止違規行為發生，一旦發現有燃燒雜草的情況，將立即派員前往取締，確保執法成效，並透過廣播即時提醒民眾，避免不慎引發火災，並在各大重點墓區出入口，設置「無人機科技執法」公告立牌與布條，明確告知燃燒雜草的相關罰則。

彰化縣消防局提醒民眾，切勿以燃燒方式清理雜草，以免引發火災，並對環境造成汙染，若經查獲，將依消防法及空氣污染防制法開罰，最高可處10萬元罰鍰，甚至依刑法公共危險罪移送法辦。