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彰縣11處易肇事路口 拚3月底改善

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市大埔路與中興路口被列為易肇事路口，中央補助經費辦理路口優化，希望減少車禍。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與中興路口被列為易肇事路口，中央補助經費辦理路口優化，希望減少車禍。記者劉明岩／攝影

中央優先補助全台799處易肇事路口，並要求縣市去年底前完成改善，但彰化縣作業遲延，致11處易肇事路口未依期限完工，遭中央點名。縣府表示，上月底完成發包，要求包商加快腳步，預定3月底前完工。

中央依肇事次數、死傷人數等評估，彰化縣有11處易肇事路口，分別是彰化市中正路一段與民生路口、自強路與泰安二街口、中興路與大埔路口；和美鎮道周路與平安路口；鹿港鎮中山路與民權路口、中山路與三民路口。

南彰化則有員林市中山路二段與法院街口；社頭鄉員集路二段、員集路二段247巷及清水岩路口，社頭鄉中山路一段、中山路二段及中興路口；北斗鎮中華路與光復路口、興農路二段、民權路口。

縣府表示，墊付案須議會同意，配合議程程序延後；另部分路口須與鄉鎮公所、民間單位花時間協商。工程發包第一次流標，去年12月才完成訂約，正積極趕辦。

員林 大埔 社頭鄉 鹿港

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