聽新聞
0:00 / 0:00
彰縣11處易肇事路口 拚3月底改善
中央優先補助全台799處易肇事路口，並要求縣市去年底前完成改善，但彰化縣作業遲延，致11處易肇事路口未依期限完工，遭中央點名。縣府表示，上月底完成發包，要求包商加快腳步，預定3月底前完工。
中央依肇事次數、死傷人數等評估，彰化縣有11處易肇事路口，分別是彰化市中正路一段與民生路口、自強路與泰安二街口、中興路與大埔路口；和美鎮道周路與平安路口；鹿港鎮中山路與民權路口、中山路與三民路口。
南彰化則有員林市中山路二段與法院街口；社頭鄉員集路二段、員集路二段247巷及清水岩路口，社頭鄉中山路一段、中山路二段及中興路口；北斗鎮中華路與光復路口、興農路二段、民權路口。
縣府表示，墊付案須議會同意，配合議程程序延後；另部分路口須與鄉鎮公所、民間單位花時間協商。工程發包第一次流標，去年12月才完成訂約，正積極趕辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言