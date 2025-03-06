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南投埔里水源地申設掩埋場 地方反對

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投埔里是台灣茭白筍重要產區，包辦全台約9成產量。報系資料照
南投埔里是台灣茭白筍重要產區，包辦全台約9成產量。報系資料照

南投縣埔里是台灣茭白筍重要產區，包辦全台約9成產量，但其水源南港溪上游擬設廢棄物掩埋場，地方炸鍋，憂心汙染下游近千公頃茭白筍田及農田，鳥嘴潭也受害，展開連署反對。環保局證實已申請土地變更，需經環評。

茭白筍栽培對水質、氣候、環境等條件要求高，埔里為盆地地形，因地勢低，水脈匯聚，溪河、湧泉等水資源豐富，水質優良，先天條件優越，成我國茭白筍重要產區，種植達1500公頃，包辦全台約9成產量。

但地方近期展開連署，控訴有外縣市環保業者進駐埔里，將在麒麟里投69鄉道旁興建24.62公頃的事業廢棄物掩埋場，預估掩埋量達245萬立方公尺，掩埋場位於南港溪上游，是鎮內重要水源涵養地，在地居民、農民炸鍋。

「水源頭埋垃圾，茭白筍和居民怎麼活？」麒麟里長黃戊寅說，埔里好山好水，近千公頃茭白筍田及農作物都仰賴南港溪灌溉，下游無法承擔汙水滲漏風險，不僅危害農業也影響民生用水。

南港溪不只支應埔里農業灌溉用水，更是烏溪上游的重要河川，垃圾汙水除汙染地下水，影響烏溪流域沿線鄉鎮，也會流進下游鳥嘴潭人工湖，南投草屯、彰化縣等地近百萬人民生用水也受害，地方堅決反對到底，要求政府阻止開發案。

南投縣環保局則證實，有民間業者提出設置掩埋場，掩埋陶瓷磚瓦、焚化爐灰渣等廢棄物，已申請土地變更，後續還要通過環境評估、取得開發許可等程序才能興建；政府有收到相關申請就須依規審查，也會依法確實把關。

南投縣 埔里 茭白筍

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