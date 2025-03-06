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清明掃墓 台中大肚山闢3條防火林帶

聯合報／ 記者趙容萱周嘉茹／連線報導
台中市農業局今年持續在大肚山龍目井步道旁，設置防火林帶。圖／台灣山林復育協會執行長蔡智豪提供
台中市農業局今年持續在大肚山龍目井步道旁，設置防火林帶。圖／台灣山林復育協會執行長蔡智豪提供

每年清明掃墓，台中大肚山公墓火警頻傳，山林被火勢吞噬銳減，農業局為此在大肚山闢3條防火林帶、新植防火樹，消防局在全市出動31部無人機取締，已在大肚區第三公墓火警開出首張罰單。桃園市消防局也派無人機巡查公墓，提醒民眾勿引火焚燒，將開罰3000元。

大肚山每年3、4月公墓火警頻傳，火燒山年年上演，殘存原生林剩不到5公頃。台灣山林復育協會2022年起與台中市政府合作推動「樹島復育法」計畫，鄰近公墓處優先設置環狀防火林帶。

台中市農業局指出，今年持續設置大肚山靠近龍目井步道旁270公尺防火林帶，以及大肚區靠近華南路1號公墓的540公尺防火林帶，並新增大肚山山陽段防火林帶約2公頃。

協會執行長蔡智豪說，雙方合作也透過大數據找出火災熱點，定期清除約5到10公尺範圍的大黍草，並種植榕屬植物等防火樹種，尤其榕樹水分含量高，可阻擋跳火，一旦榕樹成蔭後，需要日照的大黍草難以生長，待森林生態恢復，就可降低火災。

為了防範清明公墓火警，除了民政局編預算大規模替公墓除草外，消防局今年更出動130名擁有專業證照飛手、31部遙控無人機投入公墓縱火取締勤務，高階遙控無人機深入各墓區上空蒐證、執法。去年開立13張處分書，各罰3000元，今年首張罰單於2月22日在大肚區第三公墓火警開出。

桃園市消防局因應清明掃墓季，也提前部署清明防火計畫，平假日至各大公墓、野地等重點區域進行車巡、駐守勤務，並派出無人機空中監控與科技執法，今年1月27日啟動清明專案以來，已出動48架次遙控無人機巡查，若發現有違規行為，駐點人員皆當場勸導並改善，尚無開罰。

消防局指出，依據消防法，田野引火焚燒致發生火災行為者，可處3000元以下罰鍰，若嚴重影響公共安全，可能觸犯刑法，最高可處7年以下有期徒刑。提醒民眾清明掃墓謹慎用火，謹記除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、垃圾要帶走的4不1要原則。

公墓 火災

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