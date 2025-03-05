影／連日大雨…奧萬大道路爆土石泥流 休園至7日

受雷雨鋒面影響，南投縣各地近日常有短延時強降雨，又以山區尤為顯著，奧萬大聯外道路今多處發生土石崩落或泥流，雖已搶通，考量安全，即起休園至本周五(7日)，預計本周六（8日）開園。另，仁愛九仙溪傳民眾受困沙洲，幸已救出。

林業保育署南投分署表示，奧萬大山區自4日起持續有短延時強降雨，導致聯外道路多處發生土石崩落、泥流等狀況，道路單位獲報後雖立刻搶通，但因山區雨勢不斷，施工難度高，考量進出車輛安全及施工效率，決定公告休園至3月7日。

奧萬大國家森林遊樂區將從即起休園至本周五（7日），休園期間已訂房可全額退費，預計8日（六）恢復開園，而民眾上山仍需注意，有關奧萬大開休園及訂房退款相關訊息，可利用台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。

無獨有偶，仁愛惠蓀林場今午後突下起暴雨，一名男子因此受困於其林道13K九仙溪附近沙洲，消防局於下午3時許獲報後，立刻派遣中心碑、國姓分隊及第二大隊共3車8人，並攜帶水域救生裝備和繩索器材前往馳援。