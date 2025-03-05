快訊

王大陸涉教唆打司機 動手3嫌無幫派背景…晚間移送新北檢

北市萬華大規模停電 台電證實高壓電纜故障：影響7千多戶

140萬卡友看過來！玉山家樂福聯名卡8月底到期 中信統一集團聯名卡登場

聽新聞
0:00 / 0:00

氣爆後 台中醫師連寫20天「沒有新光三越的日子」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
沈煌彬在臉書上回憶幫大女兒買馬卡龍的回憶。圖／取自沈煌彬臉書
沈煌彬在臉書上回憶幫大女兒買馬卡龍的回憶。圖／取自沈煌彬臉書

新光三越上月13日發生氣爆釀4死39傷，原要去吃午餐的婦產科醫師沈煌彬幸運逃過一劫。因去新光三越是他的日常，一下沒了去處，讓他在臉書連發20天「沒有新光三越的日子」抒發心情，吸引許多粉絲留言表示，喜歡他的「新光系列」成新光三越氣爆案的另一章。

沈煌彬是中山醫學大學附設醫院婦產部達文西中心主任，氣爆當天中午他原打算要到12樓美食街用餐，但車子開到地下停車場前竟無法進入，後來才知半小時前發生氣爆。好友們知道台中新光三越是他第二個家，擔心他有去，一整天關心電話、私訊響不停。

沈煌彬在臉書上說「沒有新光三越的第一天」，「家裡的橄欖油、小孩的早餐麵包、太太的情人節禮物，都沒辦法處理」，第二天繼續寫「我的情人節禮物也報銷了」。

到第三天他說，台中市的PM2.5其實有點嚴重，下班後想在戶外運動，壓力有點大。台中新光三越剛好是一個長方形，整個購物動線有點像在走操場，他常做的運動是到新光從12樓一層層走到B2，總步數約5000步，等於走14圈操場。很多櫃姐是他的病人，看到還會打招呼，「又來飯後運動了」。

有人留言回應「原來百貨公司還可以當作操場使用」、「我的孕期也都在新光三越散步！」還有人要他「應該出一本書叫我與新光三越的那些日子」。

第十天時，他還提出建言「給新光三越的幾個建議：1. 做好殉職員工的撫卹。2. 善待員工和供應商，協助廠商資金調度。3. 盡速復原受損結構，委由第三方做最嚴格的監督。4. 維護消費者權利，禮券、點數、卡利害活動權益，都能適當展延。5. 增加對台中的投資，投入地方公益。」甚至還說，「業績部份不用擔心，重新開幕後我們會鼎力支持。」

第十三天時，有粉絲問他「新光三越只是個百貨公司，為什麼要這麼難過？」他則吐露了自己「青澀的回憶」說「其實我三十年前的初戀女友，也是新光A4館的專櫃工讀生。那時還會去接她下班，兩個人再一起搭公車到公館吃宵夜。因為那時候新光三越的東西，對我們兩個大學生來說，有點貴。」

第十四天時還說「原本預計要開刀的新光櫃姐，因為最近沒收入，暫時取消手術。」並說「台中新光三越是台中重要的招商成就，服務業經濟的引擎，希望台中市政府能夠協助他們早日營運。」

他對新光三越如數家珍，也有許多粉絲希望他的新光系列能繼續下去。

沈煌彬在臉書上貼有本報記者的報導圖片。圖／取自沈煌彬臉書
沈煌彬在臉書上貼有本報記者的報導圖片。圖／取自沈煌彬臉書

情人節禮物 新光三越氣爆

延伸閱讀

氣爆第3周…新光三越第2賣場3/6再增台北2場特賣會

新光三越氣爆衍生52勞工資遣 中市勞工局辦5場徵才因應

好消息！新光三越氣爆第3周 腦重創男樓管轉一般病房

影／氣爆第3周…台中新光三越在林酒店設置第二賣場 承諾消費者權益不受損

相關新聞

氣爆後 台中醫師連寫20天「沒有新光三越的日子」

新光三越上月13日發生氣爆釀4死39傷，原要去吃午餐的婦產科醫師沈煌彬幸運逃過一劫。因去新光三越是他的日常，一下沒了去處...

黃國昌拜會台中市長盧秀燕 綠立委籲：立院在野黨支持政院覆議案

民眾黨主席黃國昌今拜會台中市長盧秀燕，跨出縣市「請益之旅」第一站，盧黃同框引發政壇矚目。立法委員何欣純今針對此表示，基於...

影／ 黨主席黃國昌拜會市長盧秀燕請益市政 不見前中市顧問蔡壁如陪同

民眾黨新任主席黃國昌今天下午前往台中市政府拜會市長盧秀燕，被問到是否有邀請前立委並且曾任台中市市政顧問的蔡壁如陪同時表示...

大雨變晴天…桃園龍德宮四媽祖萬人進香抵鹿港天后宮

桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，隨即雨...

拜託民眾黨協助 台中市長盧秀燕哀怨：三大建設中央一毛錢沒出

台中市長盧秀燕今天與台灣民眾黨主席黃國昌會面，討論市政，聚焦於綠美圖、國際會展中心與台中巨蛋等重要建設。盧秀燕提到，這三...

氣氛融洽！黃國昌任黨主席後首訪台中市長盧秀燕 大談立院共事回憶

台灣民眾黨主席黃國昌就任主席後首次拜訪縣市首長，鎖定台中市長盧秀燕；2人過去曾在立法院財政委員會共事4年，黃回憶起自己首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。