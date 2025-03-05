快訊

馬偕醫院上月500電腦當機…1660萬病人個資恐外洩 駭客出價309萬賣出

王大陸涉教唆毆打Uber司機 1凶嫌竟是軍人…警直衝成功嶺逮人

傅崐萁赴香港推觀光…女團員因25年前舊案被捕 行李都沒領人就消失

台中梨山罕遇冰雹 幸福巴士風雨無阻載客回家

中央社／ 台中5日電

台中山區昨天傍晚突降冰雹及驟雨，在梨山工作民眾及學生都擔心幸福巴士是否發車。幸福巴士賴姓駕駛今天表示，昨天經交通局等討論後決定正常發車，讓乘客可以安心返家。

在梨山地區旅宿業工作的張姓民眾說，昨天傍晚受鋒面影響無預警下起冰雹，幸福巴士若因天候不發車，不知如何返家，能在風雨中坐上幸福巴士充滿感恩。

交通局長葉昭甫指出，在評估沒有立即危險後，遇天候異常，幸福巴士發車正常，昨天下午6時的預約班次如常發車，在梨山地區工作民眾、放學的學生，還一度擔心幸福巴士在氣候不穩定下是否能維持發車。

交通局說明，梨山地區海拔高達2600公尺，交通局克服各種困難挑戰，啟動梨山幸福巴士穿梭在新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落，自111年試營運，統計至113年底止，梨山幸福巴士3年來總服務人次達3萬1920人、總班次1萬6033班。

交通局運輸管理科長梁蕙嬿表示，昨天傍晚接到梨山協會通報，山上下起大雨加上冰雹，天候有些異常，就像天然製冰機，掉下冰塊，由於山上部分公車停駛，經過討論之後，考量在地駕駛對路況熟悉度及山上能見度等決定幸福巴士正常發車，讓乘客可以回到溫暖的家，感謝幸福巴士駕駛，能夠守護大梨山地區。

幸福巴士的賴姓駕駛指出，昨天下午山上下起大雨，沒多久冰塊就掉下來，由於天氣突然變化，山上公車沒開，如果幸福巴士也沒有發車，乘客就沒辦法回家，所以大家討論之後，山上的能見度還可以，就決定正常營運，還是以安全第一，小心駕駛，很高興能送乘客回家。

冰雹 巴士 梨山

延伸閱讀

台中多處下冰雹 大雨伴隨強風釀路樹招牌倒塌

合歡山下冰雹如降雪 路面積冰釀車輛打滑

狂風驟雨下冰雹 苗縣台3線獅潭段路樹電桿倒塌

影／合歡山下冰霰！遊客驚喜衝出戶外 下秒被「綠豆大小冰珠」砸中直喊痛

相關新聞

新版財劃法財政部評不合理 提五覆議明邀地方討論

立法院去年三讀通過新版財劃法，財政部認為垂直及水平分配有窒礙之處，呈總統核可後移立法院提出5覆議理由，認為中央不得減少地...

黃國昌拜會台中市長盧秀燕 綠立委籲：立院在野黨支持政院覆議案

民眾黨主席黃國昌今拜會台中市長盧秀燕，跨出縣市「請益之旅」第一站，盧黃同框引發政壇矚目。立法委員何欣純今針對此表示，基於...

影／ 黨主席黃國昌拜會市長盧秀燕請益市政 不見前中市顧問蔡壁如陪同

民眾黨新任主席黃國昌今天下午前往台中市政府拜會市長盧秀燕，被問到是否有邀請前立委並且曾任台中市市政顧問的蔡壁如陪同時表示...

大雨變晴天…桃園龍德宮四媽祖萬人進香抵鹿港天后宮

桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，隨即雨...

拜託民眾黨協助 台中市長盧秀燕哀怨：三大建設中央一毛錢沒出

台中市長盧秀燕今天與台灣民眾黨主席黃國昌會面，討論市政，聚焦於綠美圖、國際會展中心與台中巨蛋等重要建設。盧秀燕提到，這三...

氣氛融洽！黃國昌任黨主席後首訪台中市長盧秀燕 大談立院共事回憶

台灣民眾黨主席黃國昌就任主席後首次拜訪縣市首長，鎖定台中市長盧秀燕；2人過去曾在立法院財政委員會共事4年，黃回憶起自己首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。