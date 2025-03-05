快訊

馬偕醫院上月500電腦當機…1660萬病人個資恐外洩 駭客出價309萬賣出

王大陸涉教唆毆打Uber司機 1凶嫌竟是軍人…警直衝成功嶺逮人

傅崐萁赴香港推觀光…女團員因25年前舊案被捕 行李都沒領人就消失

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌拜會台中市長盧秀燕 綠立委籲：立院在野黨支持政院覆議案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純說，基於地方發展，她呼籲立院在野黨團應支持行政院提出的覆議案，因台中還有很多重大公共建設需要中央地方同心合力。圖／何欣純提供
立法委員何欣純說，基於地方發展，她呼籲立院在野黨團應支持行政院提出的覆議案，因台中還有很多重大公共建設需要中央地方同心合力。圖／何欣純提供

民眾黨主席黃國昌今拜會台中市長盧秀燕，跨出縣市「請益之旅」第一站，盧黃同框引發政壇矚目。立法委員何欣純今針對此表示，基於地方發展，她呼籲立院在野黨團應支持行政院提出的覆議案，因台中還有很多重大公共建設需要中央地方同心合力。

何欣純說，黃國昌和市長盧秀燕雙方雖然強調今天以市政為主，不談選舉及政治，但卻是首見政黨領導人踏入台中市府拜訪。台中一直是最富創造力的城市，只要能夠幫助台中繁榮進步，不分黨派，市長跟黃主席都是現在政壇上有相當影響力的人物，希望今天會面以後，台中未來發展在中央地方同心合力之下能夠真的實質進步。

何欣純認為，心在台中就會關心台中事，她要提醒盧市長，市民還在關心台中的公安，新光三越氣爆事故的原因、責任、建築物安全、還有許許多多櫃哥櫃姐、清潔保全、美食街、臨時工生活保障的問題，這些都是急需共同關心的事情，市府要上緊發條，趕緊讓台中回復正常，市民安心。

何欣純 黃國昌

延伸閱讀

影／ 黃國昌拜會盧秀燕請益市政 不見前中市顧問蔡壁如陪同

黃國昌拜會台中市長盧秀燕 綠民代質疑：盧向總統大位又邁進了一步？

請益拜會盧秀燕 黃國昌：台中的事就是民眾黨的事

影／要求特別費合規使用 台中市長盧秀燕：配合調查絕不護短！

相關新聞

新版財劃法財政部評不合理 提五覆議明邀地方討論

立法院去年三讀通過新版財劃法，財政部認為垂直及水平分配有窒礙之處，呈總統核可後移立法院提出5覆議理由，認為中央不得減少地...

黃國昌拜會台中市長盧秀燕 綠立委籲：立院在野黨支持政院覆議案

民眾黨主席黃國昌今拜會台中市長盧秀燕，跨出縣市「請益之旅」第一站，盧黃同框引發政壇矚目。立法委員何欣純今針對此表示，基於...

影／ 黨主席黃國昌拜會市長盧秀燕請益市政 不見前中市顧問蔡壁如陪同

民眾黨新任主席黃國昌今天下午前往台中市政府拜會市長盧秀燕，被問到是否有邀請前立委並且曾任台中市市政顧問的蔡壁如陪同時表示...

大雨變晴天…桃園龍德宮四媽祖萬人進香抵鹿港天后宮

桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，隨即雨...

拜託民眾黨協助 台中市長盧秀燕哀怨：三大建設中央一毛錢沒出

台中市長盧秀燕今天與台灣民眾黨主席黃國昌會面，討論市政，聚焦於綠美圖、國際會展中心與台中巨蛋等重要建設。盧秀燕提到，這三...

氣氛融洽！黃國昌任黨主席後首訪台中市長盧秀燕 大談立院共事回憶

台灣民眾黨主席黃國昌就任主席後首次拜訪縣市首長，鎖定台中市長盧秀燕；2人過去曾在立法院財政委員會共事4年，黃回憶起自己首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。