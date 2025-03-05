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黃國昌拜會台中市長盧秀燕 綠立委籲：立院在野黨支持政院覆議案
民眾黨主席黃國昌今拜會台中市長盧秀燕，跨出縣市「請益之旅」第一站，盧黃同框引發政壇矚目。立法委員何欣純今針對此表示，基於地方發展，她呼籲立院在野黨團應支持行政院提出的覆議案，因台中還有很多重大公共建設需要中央地方同心合力。
何欣純說，黃國昌和市長盧秀燕雙方雖然強調今天以市政為主，不談選舉及政治，但卻是首見政黨領導人踏入台中市府拜訪。台中一直是最富創造力的城市，只要能夠幫助台中繁榮進步，不分黨派，市長跟黃主席都是現在政壇上有相當影響力的人物，希望今天會面以後，台中未來發展在中央地方同心合力之下能夠真的實質進步。
何欣純認為，心在台中就會關心台中事，她要提醒盧市長，市民還在關心台中的公安，新光三越氣爆事故的原因、責任、建築物安全、還有許許多多櫃哥櫃姐、清潔保全、美食街、臨時工生活保障的問題，這些都是急需共同關心的事情，市府要上緊發條，趕緊讓台中回復正常，市民安心。
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