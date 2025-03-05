影／ 黨主席黃國昌拜會市長盧秀燕請益市政 不見前中市顧問蔡壁如陪同

民眾黨新任主席黃國昌今天下午前往台中市政府拜會市長盧秀燕，被問到是否有邀請前立委並且曾任台中市市政顧問的蔡壁如陪同時表示，這次是以市政為主，所以陪同的是主責台中的立委麥玉珍以及在地議員江和樹等人。另外針對民眾黨是否會介入大罷免行動，他低調回答，此行純粹交流、請益市政問題，不談政治。

民眾黨主席補選「兩個太陽」之爭剛結束，但是茶壼裡的風暴卻開始醞釀。民眾黨新任主席黃國昌今天下午前往台中市政府卻不見蔡壁如的身影。兩人在黨主席選舉期間角力不斷，雙方見刀見骨，不過隨著選舉的結束，卻不見兩人關係修復。

台中市在2024是全台藍白合示範區。蔡壁如隻身來中部開疆闢土，雖然前主席柯文哲選情不佳，但是蔡壁如卻選得相當好，面對強敵對手蔡其昌只輸了三千多票，也讓綠營嚇出一身冷汗。做為白營的二當家，蔡壁如可說立下不少汗馬功勞。