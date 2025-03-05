快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

影／ 黨主席黃國昌拜會市長盧秀燕請益市政 不見前中市顧問蔡壁如陪同

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（右二）拜會台中市長盧秀燕（右一），討論台中重大建設如綠美圖、國際會展中心和大巨蛋。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）拜會台中市長盧秀燕（右一），討論台中重大建設如綠美圖、國際會展中心和大巨蛋。記者黃仲裕／攝影

民眾黨新任主席黃國昌今天下午前往台中市政府拜會市長盧秀燕，被問到是否有邀請前立委並且曾任台中市市政顧問的蔡壁如陪同時表示，這次是以市政為主，所以陪同的是主責台中的立委麥玉珍以及在地議員江和樹等人。另外針對民眾黨是否會介入大罷免行動，他低調回答，此行純粹交流、請益市政問題，不談政治。

民眾黨主席補選「兩個太陽」之爭剛結束，但是茶壼裡的風暴卻開始醞釀。民眾黨新任主席黃國昌今天下午前往台中市政府卻不見蔡壁如的身影。兩人在黨主席選舉期間角力不斷，雙方見刀見骨，不過隨著選舉的結束，卻不見兩人關係修復。

台中市在2024是全台藍白合示範區。蔡壁如隻身來中部開疆闢土，雖然前主席柯文哲選情不佳，但是蔡壁如卻選得相當好，面對強敵對手蔡其昌只輸了三千多票，也讓綠營嚇出一身冷汗。做為白營的二當家，蔡壁如可說立下不少汗馬功勞。

不過隨著柯文哲入獄後，蔡壁如幾次在公開場合的言論引發柯文哲支持者不滿，她與黃國昌在主席選舉期間的言詞交鋒也是你來我往。

民眾黨前立委蔡壁如並未出席這次會面，黃國昌（圖）表示，今天以市政為主，出席的都是目前台中主責的立委和議員。
民眾黨前立委蔡壁如並未出席這次會面，黃國昌（圖）表示，今天以市政為主，出席的都是目前台中主責的立委和議員。

台中市 民眾黨 蔡壁如

延伸閱讀

黃國昌拜會台中市長盧秀燕 綠民代質疑：盧向總統大位又邁進了一步？

請益拜會盧秀燕 黃國昌：台中的事就是民眾黨的事

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

拚黨主席落敗被傳回防台中 蔡壁如：我一直在台中海線深耕

相關新聞

大雨變晴天…桃園龍德宮四媽祖萬人進香抵鹿港天后宮

桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，隨即雨...

南投埔里水源地設掩埋場 地方炸鍋：茭白筍怎麼活、鳥嘴潭也受害

南投埔里是台灣茭白筍重要產區，包辦全台約9成產量，但其水源南港溪上游擬設廢棄物掩埋場，地方炸鍋，憂心汙染下游近千公頃茭白...

黨主席黃國昌拜會台中市長盧秀燕 綠立委：立院在野黨支持政院覆議案

民眾黨主席黃國昌今拜會台中市長盧秀燕，跨出縣市「請益之旅」第一站，盧黃同框引發政壇矚目。立法委員何欣純今針對此表示，基於...

影／ 黨主席黃國昌拜會市長盧秀燕請益市政 不見前中市顧問蔡壁如陪同

民眾黨新任主席黃國昌今天下午前往台中市政府拜會市長盧秀燕，被問到是否有邀請前立委並且曾任台中市市政顧問的蔡壁如陪同時表示...

氣氛融洽！黃國昌任黨主席後首訪台中市長盧秀燕 大談立院共事回憶

台灣民眾黨主席黃國昌就任主席後首次拜訪縣市首長，鎖定台中市長盧秀燕；2人過去曾在立法院財政委員會共事4年，黃回憶起自己首...

黃國昌拜會台中市長盧秀燕 綠民代質疑：盧向總統大位又邁進了一步？

民眾黨主席黃國昌今拜會台中市長盧秀燕，跨出縣市「請益之旅」第一站，盧黃同框引發政壇矚目。民進黨市議員張芬郁發出新聞稿，質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。