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大雨變晴天…桃園龍德宮四媽祖萬人進香抵鹿港天后宮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，駐駕一晚後，明天清晨6時起駕回鑾。圖／天后宮提供
桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，駐駕一晚後，明天清晨6時起駕回鑾。圖／天后宮提供

桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，隨即雨歇放晴，令信眾嘖嘖稱奇，駐駕天后宮一晚後，明天清晨6時起駕回鑾，9日返回桃園龍德宮。

鹿港天后宮主委張偉東指出，龍德宮四媽祖此次進香共有百餘宮廟參與，進香團隊是台灣最優質的團隊，秩序井然，虔誠信眾以行腳貼近大地，餐風露宿，不畏風雨，延續與四媽祖的心香路，令人動容，是值得學習的好榜樣；龍德宮宮主丁素珠則感謝鹿港天后宮及信眾熱情相迎。

龍德宮的媽祖鑾轎，是由四媽祖遴選的女性來扶轎，3月1日從桃園的蘆竹區啟程，進香隊伍有花鼓陣、七寶傘，有很多陣頭是由女性組成，深具特色，幾萬名的信眾跟著媽祖的鑾轎徒步進香，沿途經過多個宮廟駐駕，隊伍行經過後，即有專人迅速清理鞭炮、煙火殘屑，被譽為最優質的進香隊伍。

龍德宮的進香隊伍綿延好幾公里，今天上午在鑼鼓和哨角聲中，由龍德宮的宮主丁素珠帶隊，浩浩蕩蕩蕩抵達彰化鹿港，沿途民眾擺設香案，用鞭炮及煙火迎接龍德宮四媽祖，途中雖然下起大雨，信眾仍爭相膜拜，當媽祖神轎緩緩進入鹿港市區時，天空放晴，直到駐駕天后宮後，才又下雨。

天后宮指出，國定古蹟鹿港天后宮為媽祖信仰中心，也是奉祀湄洲祖廟開基媽祖的廟宇，輩份極高，桃園龍德宮至鹿港天后宮刈火進香已經十多年，透過媽祖信仰，凝聚著更多虔誠信眾心力，帶給每一位信眾平安祝福與安定感，祈願媽祖德澤庇佑眾子民閤境平安。

桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，駐駕一晚後，明天清晨6時起駕回鑾。圖／天后宮提供
桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，駐駕一晚後，明天清晨6時起駕回鑾。圖／天后宮提供
桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，鹿港天后宮主偉張偉東（右2）熱烈歡迎龍德宮宮主丁素珠(右1)。圖／天后宮提供
桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，鹿港天后宮主偉張偉東（右2）熱烈歡迎龍德宮宮主丁素珠(右1)。圖／天后宮提供
桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，駐駕一晚後，明天清晨6時起駕回鑾。圖／天后宮提供
桃園蘆竹龍德宮四媽祖9天8夜刈火進香之旅，上萬信眾浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午冒著滂沱雨勢抵達鹿港天后宮，駐駕一晚後，明天清晨6時起駕回鑾。圖／天后宮提供

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