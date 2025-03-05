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拜託民眾黨協助 台中市長盧秀燕哀怨：三大建設中央一毛錢沒出

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）拜會台中市長盧秀燕（右），討論台中重大建設如綠美圖、國際會展中心和台中巨蛋。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）拜會台中市長盧秀燕（右），討論台中重大建設如綠美圖、國際會展中心和台中巨蛋。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天與台灣民眾黨主席黃國昌會面，討論市政，聚焦於綠美圖、國際會展中心與台中巨蛋等重要建設。盧秀燕提到，這三大建設全由台中市府出資，中央1毛錢沒出，「也很特別」，盼民眾黨之後協助台中爭取經費。黃欣然應允。

盧秀燕指出，過去台灣重南北、輕中央，台北是政治中心，南部是重工業中心，中部在過去半世紀常常被跳過，重大民生建設付之闕如，比如會展中心、巨蛋等，台中也是六都唯一沒有大型美術館與像樣圖書館的城市；中市府推動綠美圖、國際會展中心與台中巨蛋，前2項年底完工啟用，巨蛋還在興建中。

盧秀燕說，這3項建設，巨蛋耗資100億元，國際會展中心東側一期88億元，綠美圖50多億元，全部都是台中市府單一投資，沒有得到中央任何補助，可以說是「含著眼淚咬著牙」，非常辛苦；拜託民眾黨立院黨團之後多多協助，未來給台中多一點經費，不要成為全國唯一的例外。

盧秀燕表示，國際會展中心西側二期因為市府無經費施作，委由外貿協會興建並取得70年地上權、經營權，起初中央編列50億元預算，後因原物料上漲，提高到60億元，盼民眾黨團督促外貿協會盡快開工；此外台中也計畫興建能容納3到5萬人的大巨蛋，很快會提出計畫，到時也拜託民眾黨協助。

黃國昌向盧秀燕保證，台中的事情就是民眾黨的事情，回到立院後會和副院長江啟臣與其他台中立委努力爭取應得的經費；民眾黨2024大選在台中開出亮麗成績單，感謝市民的支持，無論是國際會展中心二期工程還是大巨蛋，民眾黨都會去關心、協助，期盼盡早開工，這也是所有人的共同期待。

民眾黨主席黃國昌承諾，台中的事就是民眾黨的事，一定會協助爭取重大建設應得的經費。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席黃國昌承諾，台中的事就是民眾黨的事，一定會協助爭取重大建設應得的經費。記者黃仲裕／攝影
盧秀燕表示，國際會展中心一期、台中巨蛋與綠美圖等重大建設，都是中市府全額負擔，中央1毛錢未出，「也相當特別」，拜託民眾黨團今後協助爭取經費。圖為國際會展中心一期／市府提供
盧秀燕表示，國際會展中心一期、台中巨蛋與綠美圖等重大建設，都是中市府全額負擔，中央1毛錢未出，「也相當特別」，拜託民眾黨團今後協助爭取經費。圖為國際會展中心一期／市府提供

台灣民眾黨 盧秀燕

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