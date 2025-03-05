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氣氛融洽！黃國昌任黨主席後首訪台中市長盧秀燕 大談立院共事回憶

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）拜會台中市長盧秀燕（右），會後互相贈禮。記者陳敬丰／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）拜會台中市長盧秀燕（右），會後互相贈禮。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌就任主席後首次拜訪縣市首長，鎖定台中市長盧秀燕；2人過去曾在立法院財政委員會共事4年，黃回憶起自己首次上質詢台，盧就是主席台上的召委，言談間氣氛融洽。黃國昌大讚盧秀燕讓台中奪得幸福指數第一，盧也說民眾黨功不可沒。

民眾黨啟動3+1進化版計畫，深度探訪全台各縣市，今天下午2時許到首站台中。黃國昌率領民眾黨立法委員麥玉珍、秘書長周榆修、市議員江和樹、市議員陳清龍、無黨籍議員陳廷秀，盧秀燕則攜副市長鄭照新、建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、經發局長張峯源、新聞局長欒治誼。

盧秀燕表示，很多人不知道她和黃國昌是老朋友，也是老同事，黃2016年第一次擔任立委時，盧也是立委，2人還都在財政委員會，朝夕相處；盧打趣說，當時黃是新進立委，她則是財委會召委，凸顯出自己的年紀有多大，引起現場一陣笑聲。

黃國昌回憶，進入財委會後第一次上質詢台，面對時任中央銀行總裁彭淮南，談到自己年輕時到央行面試，質詢結束後盧秀燕就說，「恭喜央行找到未來的總裁儲備人選」；他感受到盧對年輕後輩的提攜與關心，內心非常溫暖。2人雖屬不同政黨，都非常關注財政劃分法修正，礙於國會結構無法推動，所幸終於在這屆國會修正通過20多年沒修的財劃法。

黃國昌表示，盧秀燕擔任市長的表現令人佩服，台中不僅被評比為幸福指數全台第一，高齡化政策也獲得中央評比第一；除了軟體，硬體也持續推動，包含綠美圖、國際會展中心等年底即將啟用的重大建設，盼啟用後民眾黨能成為第一批訪客。

盧秀燕說，台中能成為最幸福城市，民眾黨也功不可沒，包含服務處設在台中的麥玉珍、2名市議員江和樹與陳清龍，都給予非常多指導與協助。台中市任何時間都歡迎民眾黨，交流建設與政策的意見、給予市府更多指導協助。

盧秀燕與黃國昌一直從下午2時談到2時半，會後互相贈禮，會談結束持續從禮賓廳聊到電梯口，2時45分才結束這場會面。

民眾黨主席黃國昌（左）拜會台中市長盧秀燕（右），談起2人曾在立院財委會共識，氣氛融洽。記者陳敬丰／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）拜會台中市長盧秀燕（右），談起2人曾在立院財委會共識，氣氛融洽。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨 盧秀燕 黃國昌

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