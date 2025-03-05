南投埔里水源地設掩埋場 地方炸鍋：茭白筍怎麼活、鳥嘴潭也受害

南投埔里是台灣茭白筍重要產區，包辦全台約9成產量，但其水源南港溪上游擬設廢棄物掩埋場，地方炸鍋，憂心汙染下游近千公頃茭白筍田及農田，鳥嘴潭也恐受害，展開連署反對。環保局證實已提出土地變更申請，但仍需經環評等程序。

茭白筍栽培對水質、氣候、環境等條件要求高，而埔里為盆地地形，因地勢低，水脈匯聚，溪河、湧泉等水資源豐富，水質優良，先天條件優越，成我國茭白筍重要產區，種植面積達1500公頃，占全國面積8成5，更包辦全台約9成產量。

但地方近期展開連署，控訴有外縣市環保業者進駐埔里，將在麒麟里投69鄉道旁興建占地24.62公頃的事業廢棄物掩埋場，預估掩埋量高達245萬立方公尺，更因該掩埋場位於南港溪上游，是鎮內重要水源涵養地，在地居民、農民炸鍋。

「水源頭埋垃圾，茭白筍和居民怎麼活？」麒麟里長黃戊寅說，埔里好山好水，居民以農維生，又以茭白筍為大宗，近千公頃茭白筍田及農作物都仰賴南港溪供水灌溉，下游完全無法承擔汙水滲漏風險，不僅直接危害農業，也影響民生用水。

南港溪不只支應埔里農業灌溉用水，更是烏溪上游的重要河川，垃圾汙水除了汙染地下水，影響烏溪流域沿線鄉鎮，也會流進下游的鳥嘴潭人工湖，南投草屯、彰化縣等地近百萬人民生用水也受害，地方堅決反對到底，呼籲政府阻止開發案。