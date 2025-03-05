黃國昌就任民眾黨主席首先拜訪盧秀燕 只談市政不講政治

民眾黨主席黃國昌今天拜會台中市長盧秀燕，是黃就任黨主席、啟動「3+1進化版計畫」後首個會面的縣市首長；盧被視為藍營2028總統大選熱門，這次會面也引起「藍白合」關注，不過2人都表示今天只談市政，不提任何政治或選舉話題。

民眾黨啟動3+1進化版計畫，將深度探訪全台各縣市，今天下午第一站抵達台中，黃國昌率領民眾黨立法委員麥玉珍、秘書長周榆修、市議員江和樹、市議員陳清龍等人，拜訪盧秀燕與市府團隊，討論台中接下來的重大建設如綠美圖、國際會展中心和大巨蛋。

媒體詢問，此行是否為之後「藍白合」預熱？盧秀燕表示，台中市是開放政府，任何政黨、社團、社會各界人士關心、協助，市府都非常感謝也非常歡迎。媒體追問，有沒有談到2026選舉可能的布局？盧回答，6年來她上班時間只談市政，不談政治與選舉；有媒體問此次會面是否有機會成為「2個黨主席」的會面，盧也不做回答。

民眾黨前立委蔡壁如並未出席這次會面，黃國昌表示，今天以市政為主，出席的都是目前台中主責的立委和議員。全台大罷免如火如荼，將進入第二階段，媒體詢問民眾黨是否將介入？黃國昌回答，今天純粹交流、請益市政問題，不談政治。