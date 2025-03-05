請益拜會盧秀燕 黃國昌：台中的事就是民眾黨的事

「台中的事情就是民眾黨的事情！」民眾黨主席黃國昌今拜會台中市長盧秀燕，跨出縣市「請益之旅」第一站，盧黃同框引發政壇矚目，不過盧秀燕定義為市政交流，希望民眾黨在立法院能夠協助台中三大建設未來發展；黃國昌表示全力支持。

盧秀燕表示，曾經與黃國昌在立法院財經委員會共事4年，當初就認定他是未來財經人才，她笑說自己「慧眼獨具」。

她表示，台中市興建綠美圖（市立圖書館與美術館）、台中會展中心及台中巨蛋，全部的經費都是由市府單一投資，正式在全國各地僅見。前兩項硬體已經完成，未來的軟裝設備及大巨蛋的內裝都需要經費，希望能夠得到中央關注。屆時就需要民眾黨立委支持。

黃國昌則表示，「台中市的事情，就是民眾黨的事」台中市是幸福城市評比第一名，團隊努力認真由此於見。黃國昌說除了市長的請託，還有會展中心西側展館，民眾黨也會協助，希望中央挹注，早日完成啟用。

黃國昌表示，除此還有洲際棒球場的各項優化設施，有助我們的國球發展，民眾黨全力協助。

民眾黨與會者包括秘書長周榆修、立委麥玉珍、民眾黨市議員江和樹與陳清龍及無黨籍議員陳廷秀。