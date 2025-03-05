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中央點名彰化縣11處易肇事路口 縣府3月底前完成改善

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市大埔路與中興路口近年來都被列為縣內10大易肇事路口，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與中興路口近年來都被列為縣內10大易肇事路口，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影

中央優先補助改善全台799處易肇事路口，要求在去年年底前完成改善，彰化縣卻因作業遲延，致11處易肇事路口未依期限完成，遭中央點名，縣府表示，上月底完成發包，要求包商加快腳步，訂本月底前完成。

列為易肇事路口是依肇事次數、死亡人數、受傷人數等資料評估，彰化縣計有11處易肇事路口獲內政部全額補助改善，分別是彰化市中正路一段與民生路口、自強路與泰安二街口、中興路與大埔路口；和美鎮道周路與平安路口；鹿港鎮中山路與民權路口、中山路與三民路口。

南彰化則有員林市中山路二段與法院街口；社頭鄉員集路二段、員集路二段247巷及清水岩路口，社頭鄉中山路一段、中山路二段及中興路口；北斗鎮中華路與光復路口、興農路二段、民權路口。

內政部去年核定彰化縣11處易肇事路口改善工程補助經費後，卻未如期在去年12月底前完成，遭到交通部點名。縣府表示，主要是因為配合縣議會開議時程完成墊付程序，以及部分路口需與鄉鎮公所、民間單位協商，加上第一次發包流標，直到去年12月才與設計廠商完成訂約，積極趕辦工程施作。

縣府交通處表示，這11處易肇事路口已有2處完工，另9處路口則在上月27日決標，改善項目主要針對路口優化，以行人安全為優先，包括加強照明、加大斑馬線及停等線距離、號誌放大以利長者辨識等，近日已召開包商協調會，可趕在3月底前，完成改善，縣府也會持進行滾動檢討。

縣警局交通隊表示，易肇事路口改善除了路口優化外，加強執法也很重要，彰化縣到今年3月為止，已有56處科技執法路口，目前仍積極向中央爭取經費，設置更多科技執法路口，希望中央及早核定。

彰化市大埔路與中興路口近年來都被列為縣內10大易肇事路口，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與中興路口近年來都被列為縣內10大易肇事路口，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與中興路口近年來都被列為縣內10大易肇事路口，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路與中興路口近年來都被列為縣內10大易肇事路口，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。記者劉明岩／攝影

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