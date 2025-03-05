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爭取中市捷運橘線延清水 蔡其昌獲中央允諾可行性評估

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
海線立委蔡其昌今爭取交通部鐵道局核定全額補助1170萬元，由市府辦理橘線延伸海線可行性研究。記者黑中亮／攝影
海線立委蔡其昌今爭取交通部鐵道局核定全額補助1170萬元，由市府辦理橘線延伸海線可行性研究。記者黑中亮／攝影

因台中市政府先前將機場捷運清水段取消，而引起地方強烈不滿，立法委員蔡其昌今天再度召集交通部及鐵道局等單位，商討台中捷運橘線是否應納入清水，終於成功爭取交通部鐵道局核定全額補助1170萬元，由市府辦理橘線延伸海線可行性研究，納入刻正辦理可行性研究的招標作業中。

立委蔡其昌表示，捷運橘線延伸至清水，對海線的發展至關重要，清水作為海線重鎮，捷運橘線終端僅距離清水鬧區約3公里，更可串連起台鐵及清水區的整體腹地，市府卻不願納入清水段，海線已經相對落後，敦促莫讓海線人遭市府忽視，強調這3公里不補起來，就交通專業來講、就區域的發展而言，這都是很不正義的事情。

蔡其昌並說，雖然捷運規畫的權責都在市府手上，但自己在立法院也極力爭取，強烈要求交通部必須敦促市府將捷運橘線延伸納入清水，終於得到交通部支持，鐵道局同意核定全額補助市政府，發包捷運橘線延伸的可行性評估，經費共1170萬元，目前台中市政府正在辦理可行性研究招標作業中。

蔡其昌指出，別再把海線人當成二等公民，只盼市長盧秀燕聽見民意，加速辦理捷運橘線延伸至清水的可行性評估，喊話中市府必須盡快著手進行，辦理橘線延伸招標作業，不要繼續拖下去，讓海線發展落後腳步，同時在可行性評估完成後，要求市府與捷運橘線主線同步施工、一次完成，不要再用「預留尾軌」欺騙鄉親。

交通部 機場捷運 蔡其昌

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