網紅「貓貓」神似李多慧 化身美人魚推台中國運中心

搶攻運動族群，台中市運動局在婦女節前夕推出「美人魚出沒」宣傳影片，逛台中燈會爆紅神似「李多慧」的網紅「貓貓」化身美人魚，下潛國民運動中心獨有的5米深泳池，展現曼妙泳技，介紹台中各大國運中心設施，傳達運動的「美麗力量」。

運動局表示，婦女節即將來臨，市府祭出幾大優惠，自3月8日開始，台中市政府所屬的國民暨兒童運動中心女性健身房及游泳池月票，使用天數從30天延長至40天「全國最高」

鼓勵婦女多多運動，活動宣傳影片鎖定有固定運動習慣，且喜愛到國運中心練習自由潛水的「貓貓」，希望讓更多市民朋友感受到美麗力量，前往體驗國運中心的便利和課程。

朝馬運動中心是台中第一座國民運動中心，擁有國際標準的羽球場，去年將原本7面羽球場新增至12面羽球場，並改善其照明設備，成為最受歡迎的羽球場之一。

北區國運更獨有「一館三池」特色運動設施，包括標準競賽泳池、訓練池及5米深的跳水池，並首次引進「AI防護系統」輔助救生員，提升游泳環境安全。

南屯國運除了有台中第一座木質地板球場的國民運動中心以外，每年利用游泳池、健身房及館內設施推動三鐵活動，也積極推動水域安全觀念，每季舉辦游泳級數檢定，增進水域救護技能。

大里及長春國運更有台中目前新興推動的「壁球室」，且長春國運也是台中唯一同時具有室內、室外泳池的運動中心。