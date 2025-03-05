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推單車、健行、電動船旅遊 日月潭柏林國際旅展獲獎

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日管處推動綠色旅遊，獲得柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」「商業與行銷」類別第三名肯定。圖／日管處提供
日管處推動綠色旅遊，獲得柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」「商業與行銷」類別第三名肯定。圖／日管處提供

日月潭國家風景區管理處持續推動永續旅遊，減少塑膠用品，推廣健行、電動輔助腳踏車等低碳交通工具，讓遊客深度探索日月潭，共同守護自然美景，獲得柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」「商業與行銷」類別第三名，展現台灣在全球綠色旅遊的卓越成果。

日管處表示，為推動綠色旅遊，2022年日管處推動減塑行動，共有29家業者參與，使用1585組環保容器，減少206.05公斤二氧化碳排放；2023年輔導布農部落，將馬告香料轉型為馬告香水，創造地方共榮。

為鼓勵更多業者實踐永續，日管處舉辦永續共識營，邀請業者與志工腦力激盪，共同推出減廢旅遊、低碳遊程等，經過反覆測試與調整，成功商品化，除了知名企業組團參與，更獲旅行社代表試行導入，為日月潭的永續旅遊增添新動能。日管處憑藉創新環保旅遊，連續入選全球百大綠色旅遊目的地故事獎（TOP100 Green Destinations Stories）。

去年，日管處以「攜手日月潭：用集體智慧推動永續旅遊」促進多方合作，凝聚地方共識，更因而獲得柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」「商業與行銷」類別第三名肯定，讓台灣推動永續觀光旅遊成果再次登上國際舞台。

日管處更新26個日月潭永續旅遊指引，鼓勵社會大眾以永續的方式探索日月潭，了解如何守護美麗的自然環境，更進一步推動碳註銷行動，向黃金標準（Gold Standard）申請碳註銷。

為落實低碳旅遊，日管處推廣低碳交通工具，如電動輔助腳踏車、電動船及步道健行等，並在結算遊程碳足跡後，自主提出碳補償措施，以實際行動支持永續發展。讓遊客深度體驗當地人文和食農知識，更藉由低碳旅遊減少對自然環境的衝擊。

日管處推動綠色旅遊，單車、電動輔助車成了遊客最常使用的交通工具。記者江良誠／攝影
日管處推動綠色旅遊，單車、電動輔助車成了遊客最常使用的交通工具。記者江良誠／攝影
日管處推動綠色旅遊，單車、電動輔助車成了遊客最常使用的交通工具。記者江良誠／攝影
日管處推動綠色旅遊，單車、電動輔助車成了遊客最常使用的交通工具。記者江良誠／攝影
日管處推動綠色旅遊，單車、電動輔助車成了遊客最常使用的交通工具。記者江良誠／攝影
日管處推動綠色旅遊，單車、電動輔助車成了遊客最常使用的交通工具。記者江良誠／攝影

日月潭 永續 綠色

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