新光三越氣爆衍生52勞工資遣 中市勞工局辦5場徵才因應

新光三越氣爆後，衍生的資遣通報31企業，資遣52人。台中市政府勞工局為協助勞工轉職、就業，特別邀請百貨及服務業者參與徵才，3至4月間舉辦5場百貨及服務業系列徵才，提供超過3千個工作機會，協助市民朋友就業成功。

這5場次百貨及服務業主題徵才活動，有多家餐飲業提供儲備幹部、廚務主任、餐飲服務員職缺，其中「王品集團」祭出上看7萬元高薪招募鍋物品牌儲備店長及主廚、「添好運」提供起薪5萬元的主廚及經理職缺，還有零售及服務業者招募營運主管、樓面營業管理員、銷售人員。知名按摩產品OSIM同樣開出最高7萬元薪資，歡迎求職者踴躍投遞履歷，把握就業機會。

勞工局長林淑媛表示，截至本月3日，勞工局受理因新光三越氣爆案衍生的資遣通報31家，資遣52人，勞工局受理資遣通報皆會輔導廠商應以安置勞工為優先，且須符合法定事由及遵守解僱最後手段原則，並持續督促廠商應依勞動基準法等相關規定辦理，妥善處理勞工權益事宜。

為維護受新光三越爆炸影響勞工權益，特別在官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區」提供「勞動權益」、「就業服務與訓練」及「失業給付」三大支援，包括要求業者停工期間工資須照給、協助勞工轉職參訓、遭資遣可請領失業給付等協助，勞工如有相關勞動法令或權益事項申請問題，可撥打市府1999專線或至勞工局網站查詢。

5場次徵才活動分別是3月12日下午2時在北屯區四里聯合活動中心、22日上午10時在國立中興大學惠蓀堂、26日下午1時30分在市政府文心樓1樓，以及4月11日上午9時30分在沙鹿就業服務站、18日下午1時30分在LaLaPort北館。詳情請至台中市就業服務處官網查詢，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。