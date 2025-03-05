快訊

具俊曄決定了！大S長眠地傳出在金寶山 一理由推翻樹葬決定

鄭文燦不滿遭控涉imB吸金案、幫詐團首腦喬警官人事 撤告7人不起訴

大家說英語？美國指定英文官方語言將衝擊社會

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越氣爆衍生52勞工資遣 中市勞工局辦5場徵才因應

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市勞工局3至4月將舉辦5場百貨及服務業系列徵才，提供超過3千個工作機會。圖／台中市政府提供
台中市勞工局3至4月將舉辦5場百貨及服務業系列徵才，提供超過3千個工作機會。圖／台中市政府提供

新光三越氣爆後，衍生的資遣通報31企業，資遣52人。台中市政府勞工局為協助勞工轉職、就業，特別邀請百貨及服務業者參與徵才，3至4月間舉辦5場百貨及服務業系列徵才，提供超過3千個工作機會，協助市民朋友就業成功。

這5場次百貨及服務業主題徵才活動，有多家餐飲業提供儲備幹部、廚務主任、餐飲服務員職缺，其中「王品集團」祭出上看7萬元高薪招募鍋物品牌儲備店長及主廚、「添好運」提供起薪5萬元的主廚及經理職缺，還有零售及服務業者招募營運主管、樓面營業管理員、銷售人員。知名按摩產品OSIM同樣開出最高7萬元薪資，歡迎求職者踴躍投遞履歷，把握就業機會。

勞工局長林淑媛表示，截至本月3日，勞工局受理因新光三越氣爆案衍生的資遣通報31家，資遣52人，勞工局受理資遣通報皆會輔導廠商應以安置勞工為優先，且須符合法定事由及遵守解僱最後手段原則，並持續督促廠商應依勞動基準法等相關規定辦理，妥善處理勞工權益事宜。

為維護受新光三越爆炸影響勞工權益，特別在官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區」提供「勞動權益」、「就業服務與訓練」及「失業給付」三大支援，包括要求業者停工期間工資須照給、協助勞工轉職參訓、遭資遣可請領失業給付等協助，勞工如有相關勞動法令或權益事項申請問題，可撥打市府1999專線或至勞工局網站查詢。

5場次徵才活動分別是3月12日下午2時在北屯區四里聯合活動中心、22日上午10時在國立中興大學惠蓀堂、26日下午1時30分在市政府文心樓1樓，以及4月11日上午9時30分在沙鹿就業服務站、18日下午1時30分在LaLaPort北館。詳情請至台中市就業服務處官網查詢，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

勞工局 新光三越氣爆 資遣

延伸閱讀

好消息！新光三越氣爆第3周 腦重創男樓管轉一般病房

台中新光三越第二賣場拓點 延長贈品禮券等期限

台中新光三越氣爆仍有3傷者住院 市府持續關懷

影／氣爆第3周…台中新光三越在林酒店設置第二賣場 承諾消費者權益不受損

相關新聞

彰南運動中心要關門 縣府將協調

彰化縣府斥資4億7千萬元興建員林市彰南運動中心，委外經營已4年，業者昨公告開放到4月底，指縣府與包商推諉各項設備缺失，讓...

推單車、健行、電動船旅遊 日月潭柏林國際旅展獲獎

日月潭國家風景區管理處持續推動永續旅遊，減少塑膠用品，推廣健行、電動輔助腳踏車等低碳交通工具，讓遊客深度探索日月潭，共同...

新光三越氣爆衍生52勞工資遣 中市勞工局辦5場徵才因應

新光三越氣爆後，衍生的資遣通報31企業，資遣52人。台中市政府勞工局為協助勞工轉職、就業，特別邀請百貨及服務業者參與徵才...

慶祝三八婦女節這所分局很貼心 為女同仁提供美甲彩繪

台中市豐原分局創意不斷，慶祝三八婦女節，男同仁不再只是獻花祝福而已，昨天下午分局長林大為邀請專業美甲師前來，為女性同仁提...

彰警貼心推交通違規簡訊通知服務今天上路 避免同一路段重複吃罰單 　　　

很多駕駛人常在同一路段或路口重複違規，一再吃到罰單，卻往往不自知，彰化縣警察局從今天起推出「交通違規簡訊通知服務」，申請...

苗栗、台中高接梨災損報請救助

苗栗與台中都是高接梨重要產區，但今年初嫁接梨穗期間受寒流影響，結果率低，農友得接連「翻刀」因應，苗栗縣長鍾東錦昨到卓蘭會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。