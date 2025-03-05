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慶祝三八婦女節這所分局很貼心 為女同仁提供美甲彩繪
台中市豐原分局創意不斷，慶祝三八婦女節，男同仁不再只是獻花祝福而已，昨天下午分局長林大為邀請專業美甲師前來，為女性同仁提供指甲保養彩繪服務，讓轄區女性同仁在繁忙的生活中，也能享受一刻美麗時光，。
豐原分局表示，繼去年冬至邀大家一起搓湯圓，歲末年終舉辦「假靠北真告白！」讓警察同仁們在輕鬆愉快的互動中更加團結，今年以「美甲彩繪」的方式進行，果然造成現場的熱烈氣氛，大家專注於自己的指尖，享受這片刻的寧靜與美麗外，也邀請男性同仁參與，鼓勵男性體驗美甲服務，強調無論性別，每個人都應該有權利享受美與放鬆，向社會傳遞性別平等的理念，美不分性別。
分局長林大為指出，慶祝婦女節多年，今年舉辦「指上豐彩，豐華再現」活動，主要是希望女性同仁藉由這次活動，放下忙碌的步調，透過簡單的美甲體驗放鬆身心，現場並備有下午茶、飲品，讓參加者在美甲服務之餘，也能享受美食，度過一個愜意的午後時光。
今年豐原分局更特別設置女性同仁專屬背板展示區，其中3名同仁的一段話，包括秘書室主任蔡季芳：「祝福大家歲歲有今朝，做個幸福快樂的警察。」頂街派出所巡官兼副所長林筱晴：「期許自己不斷學習與成長，做好該做的是踏實前進。」偵查隊隊員李佩玲：「能在忙碌的生活中，找到輕盈的腳步。」讓大家有機會一起分享經歷、故事以及自我期許，並互相激勵。
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