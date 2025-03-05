快訊

川普國會演說再提台灣！川普讚台積電世界最強：不要關稅就來美投資

Google地圖太神！重現已故親人身影，網友感動噴淚：好想念爸媽

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

聽新聞
0:00 / 0:00

慶祝三八婦女節這所分局很貼心 為女同仁提供美甲彩繪

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
豐原分局慶祝三八婦女節，今年以「美甲彩繪」的方式進行，果然造成現場熱烈氣氛。圖／豐原分局提供
豐原分局慶祝三八婦女節，今年以「美甲彩繪」的方式進行，果然造成現場熱烈氣氛。圖／豐原分局提供

台中市豐原分局創意不斷，慶祝三八婦女節，男同仁不再只是獻花祝福而已，昨天下午分局長林大為邀請專業美甲師前來，為女性同仁提供指甲保養彩繪服務，讓轄區女性同仁在繁忙的生活中，也能享受一刻美麗時光，。

豐原分局表示，繼去年冬至邀大家一起搓湯圓，歲末年終舉辦「假靠北真告白！」讓警察同仁們在輕鬆愉快的互動中更加團結，今年以「美甲彩繪」的方式進行，果然造成現場的熱烈氣氛，大家專注於自己的指尖，享受這片刻的寧靜與美麗外，也邀請男性同仁參與，鼓勵男性體驗美甲服務，強調無論性別，每個人都應該有權利享受美與放鬆，向社會傳遞性別平等的理念，美不分性別。

分局長林大為指出，慶祝婦女節多年，今年舉辦「指上豐彩，豐華再現」活動，主要是希望女性同仁藉由這次活動，放下忙碌的步調，透過簡單的美甲體驗放鬆身心，現場並備有下午茶、飲品，讓參加者在美甲服務之餘，也能享受美食，度過一個愜意的午後時光。

今年豐原分局更特別設置女性同仁專屬背板展示區，其中3名同仁的一段話，包括秘書室主任蔡季芳：「祝福大家歲歲有今朝，做個幸福快樂的警察。」頂街派出所巡官兼副所長林筱晴：「期許自己不斷學習與成長，做好該做的是踏實前進。」偵查隊隊員李佩玲：「能在忙碌的生活中，找到輕盈的腳步。」讓大家有機會一起分享經歷、故事以及自我期許，並互相激勵。

豐原分局慶祝三八婦女節，今年以「美甲彩繪」的方式進行，也邀請男性同仁參與體驗美甲服務。圖／豐原分局提供
豐原分局慶祝三八婦女節，今年以「美甲彩繪」的方式進行，也邀請男性同仁參與體驗美甲服務。圖／豐原分局提供
豐原分局慶祝三八婦女節，今年以「美甲彩繪」的方式進行，也邀請男性同仁參與體驗美甲服務。圖／豐原分局提供
豐原分局慶祝三八婦女節，今年以「美甲彩繪」的方式進行，也邀請男性同仁參與體驗美甲服務。圖／豐原分局提供
豐原分局慶祝三八婦女節，今年以「美甲彩繪」的方式進行，果然造成現場熱烈氣氛。圖／豐原分局提供
豐原分局慶祝三八婦女節，今年以「美甲彩繪」的方式進行，果然造成現場熱烈氣氛。圖／豐原分局提供

性別 美甲 豐原

延伸閱讀

響應三八婦女節！竹市凍卵政策計畫將研議新增補助

東豐自行車道及后豐鐵馬道3月起禁騎微電車 已取締2件

影／丈夫收入不穩定 她推嬰兒車販毒被豐原警方逮捕

獨／高雄爆警紀案！兩線一星巡官「蹺班泡酒店」處分曝 基層：不意外

相關新聞

彰南運動中心要關門 縣府將協調

彰化縣府斥資4億7千萬元興建員林市彰南運動中心，委外經營已4年，業者昨公告開放到4月底，指縣府與包商推諉各項設備缺失，讓...

新光三越氣爆衍生52勞工資遣　中市勞工局辦5場徵才因應

新光三越氣爆後，衍生的資遣通報31企業，資遣52人。台中市政府勞工局為協助勞工轉職、就業，特別邀請百貨及服務業者參與徵才...

慶祝三八婦女節這所分局很貼心 為女同仁提供美甲彩繪

台中市豐原分局創意不斷，慶祝三八婦女節，男同仁不再只是獻花祝福而已，昨天下午分局長林大為邀請專業美甲師前來，為女性同仁提...

彰警貼心推交通違規簡訊通知服務今天上路 避免同一路段重複吃罰單 　　　

很多駕駛人常在同一路段或路口重複違規，一再吃到罰單，卻往往不自知，彰化縣警察局從今天起推出「交通違規簡訊通知服務」，申請...

苗栗、台中高接梨災損報請救助

苗栗與台中都是高接梨重要產區，但今年初嫁接梨穗期間受寒流影響，結果率低，農友得接連「翻刀」因應，苗栗縣長鍾東錦昨到卓蘭會...

玉山八通關步道滑坡 志工徒手挖路徑

228連假以來，玉山國家公園發生4件山域事故，其中高女獨攀南三段，3日中途腳趾腫痛求援，由空勤救援下山送醫，但被查出未申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。