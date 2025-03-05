彰警貼心推交通違規簡訊通知服務今天上路 避免同一路段重複吃罰單
很多駕駛人常在同一路段或路口重複違規，一再吃到罰單，卻往往不自知，彰化縣警察局從今天起推出「交通違規簡訊通知服務」，申請後，只要在彰化縣內被民眾檢舉或科技執法設備取締，經審核成案後，就會收到簡訊提醒，避免再犯。
彰化縣從本月1日起，新增19處科技執法路口，合計全縣達56處，加上無時無地不在的民眾檢舉，駕駛人一時不察，很容易吃到罰單。
彰化縣警察局交通隊指出，駕駛人有時候開車趕時間或對路況不熟，可能一不小心就違規，卻被科技執法設備拍下，或遭其他用路人檢舉，許多駕駛人收到罰單時，才發現自己短時間內在同一地點重複違規，感到很嘔，為了幫助大家即時掌握違規情況，警察局推出這項「交通違規簡訊通知服務」。
交通隊表示，「交通違規簡訊通知服務」從今天起，正式上線，車主可至彰化縣警察局全球資訊網→主題宣導→交通違規簡訊通報申請，透過手機號碼驗證或掃描 QR Code 進入網頁辦理。
交通隊提醒，為了防範詐騙，「交通違規簡訊通知服務」簡訊不會附帶任何連結，僅提供違規相關資訊，請務必提高警覺，正式的違規通知單仍會寄到車籍登記地址，請確保能及時收到並妥善處理。
彰化縣警察局表示，希望透過這項簡訊通知服務，讓駕駛人更快掌握自己的駕駛狀況，調整習慣，更重要的是，要隨時隨地遵守交通規則，依據號誌、標線行駛，避免超速、闖紅燈等危險行為，除避免吃到紅單外，更可確保自己及他人的安全。
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