彰化王功漁火節今年6月底登場 首度暑假前舉辦

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府4日於王功福海宮舉行王功漁火節擲筊祈福儀式，彰化縣長王惠美（左二)擲筊請示媽祖，擇定今年6月28、29日將舉辦王功漁火節活動。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府4日於王功福海宮舉行王功漁火節擲筊祈福儀式，彰化縣長王惠美（左二)擲筊請示媽祖，擇定今年6月28、29日將舉辦王功漁火節活動。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府4日於王功福海宮舉行王功漁火節擲筊祈福儀式，彰化縣長王惠美擲筊請示媽祖，以5聖筊擇定今年6月28、29日將舉辦王功漁火節活動，這也是首度漁火節在暑假前就舉辦，王惠美邀請全國鄉親屆時來芳苑王功拜媽祖、聽好歌、看煙火、吃美食。

王惠美4日向福海宮媽祖擲筊請示今年王功漁火節舉辦時間，福海宮主委林義璿、芳苑鄉長林保玲等人與會。

王惠美表示，俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，「番挖」代表的就是芳苑，曾是繁榮的商業港口，有深厚的歷史文化，王功漁火節結合在地深厚的信仰文化與自然景觀，不僅有演唱會、煙火秀，且提供豐富在地美食，將帶給民眾一場視覺與味覺的雙重盛宴，也期望藉由這場盛會，為芳苑注入熱鬧活力，帶動地方經濟產業發展，同時也讓更多人愛上芳苑王功之美。　　

福海宮主委林義璿表示，王功漁火節今年邁入第21年，是台灣相當知名的海洋音樂會，漁港周邊環境在經過改善後也相當漂亮，王功夕陽更是彰化八景之一，因此暑假都會吸引很多民眾前來王功遊玩，福海媽也有指示活動當天要準備澎湃美食來招待遊客，歡迎全國民眾一起來參與。

芳苑鄉是漁業繁榮重鎮，當地以獨特的牡蠣養殖文化聞名，尤其是「珍珠蚵」以平掛式養殖，讓蚵苗隨著潮汐流動，生長速度較為緩慢，成就了獨特的口感。王功漁火節除了可前往王功福海宮祈求媽祖庇佑，還能深度體驗王功漁港、海空步道、夕照美景、海牛文化等特色景點，值得一遊。

媽祖 王功漁火節

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