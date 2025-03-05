玉山八通關步道滑坡 志工徒手挖路徑

228連假以來，玉山國家公園發生4件山域事故，其中高女獨攀南三段，3日中途腳趾腫痛求援，由空勤救援下山送醫，但被查出未申請入山許可，將面臨最高5萬元罰鍰及求償21萬元直升機飛行成本。

30歲高姓女山友2月28日從花蓮縣獨攀南三段，3日到南投縣可樂可樂安山，右腳趾腫痛無法行走求援。南投縣消防局獲報，因徒步救援至少得花4天，恐山區下大雨，申請空勤直升機救援。直升機昨天上午飛抵可樂可樂安山，救出高女送醫。但消防人員查無高女申請入山許可，也未辦理登山綜合保險，依「南投縣登山活動自治條例」告發，可處1萬以上、5萬以下罰鍰。空勤第二大隊表示，黑鷹直升機飛行成本約21萬元，將由南投縣消防局向高女求償。

另有3起事故，玉管處表示，2月28日八通關越嶺線西段11.5公里處往東埔方向，1名山友不慎滑落邊坡，雖未受傷，但困在半山腰，還好同行及路過山友幫忙，引導他從滑坡慢慢走回步道，才脫困。3月1日白洋金礦下中央金礦山屋前1公里，又發生山友滑落邊坡，左手中指骨折且受困，經同行山友協助引導脫困至步道。

玉管處派員探勘八通關越嶺線，發現西段11.5公里處因滑坡，部分步道被土石掩埋，踩點僅有10公分寬，3名志工和3名熱心山友徒手，花4小時才清理出小徑，勉強可通行。但山區地質脆弱，仍可能再坍方，籲山友留心腳步，避免失足墜谷。

3月1日1名山友在南二段轆轆谷山屋疑似高山症發作，出現胃痙攣、嘔吐，幸好當天氣候晴朗，消防局申請空勤直升機成功吊掛送醫。