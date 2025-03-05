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彰南運動中心要關門 縣府將協調

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員林市彰南運動中心公告將營運到4月底，業者說館內多項設施問題一直無法解決，因此將與縣府終止合約。記者林宛諭／攝影
員林市彰南運動中心公告將營運到4月底，業者說館內多項設施問題一直無法解決，因此將與縣府終止合約。記者林宛諭／攝影

彰化縣府斥資4億7千萬元興建員林市彰南運動中心，委外經營已4年，業者昨公告開放到4月底，指縣府與包商推諉各項設備缺失，讓業者難營運，將終止合約；縣府表示，將召開協調會，另要求業者依規退費

彰南運動中心在臉書官網公告營運服務到4月30日，體適能中心到3月31日，游泳池2月15日已暫停開放，通知民眾可辦理退費。

營運廠商凱格大巨蛋運動公司彰南分公司執行長胡崇浩表示，2021年公司接手營運後，即發現包括游泳池等設備均有缺失，不只建物滲水、泳池加熱系統故障、排水管線淤塞、戶外空間地面凹陷，共通報設備缺失及修繕累計達395次。

業者說，接手以來，每年幾乎虧損千萬元，原合約到2028年才到期，但面對設備修繕延誤、缺失推諉，已影響到民眾安全及使用權，造成營運方人力運維負擔及成本支出。並抨擊縣府罔顧業者經營權益、營運損失及經營條件不公等情事，嚴重違反「促進民間參與公共建設」精神，不得不終止合約。

許多人得知彰南運動中心要關門了，吐槽說「先別說蓋大巨蛋了，彰南運動中心才幾年，要不要救一下啊」、「開幕才4年就要停了，縣府還想蓋大巨蛋？」

縣府表示，彰南國民運動中心由營造廠商、凱格公司及縣府三方驗收點交，凱格通報保固與設施異常，縣府均通知廠商修繕，業者片面提前終止契約，即日起督導退費事宜。教育處表示後續會召開協調會研商。

另彰北運動中心已與業者簽定10年委外營運契約，3月1日起試營運，3月8日正式啟用。

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