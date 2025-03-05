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苗栗、台中高接梨災損報請救助

聯合報／ 記者胡蓬生游振昇／連線報導
苗栗縣高接梨受寒害及雨勢影響，今年各地梨穗嫁接都出現災情，果園內可見不同顏色的膠帶，呈現多次翻刀的紀錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣高接梨受寒害及雨勢影響，今年各地梨穗嫁接都出現災情，果園內可見不同顏色的膠帶，呈現多次翻刀的紀錄。記者胡蓬生／攝影

苗栗與台中都是高接梨重要產區，但今年初嫁接梨穗期間受寒流影響，結果率低，農友得接連「翻刀」因應，苗栗縣長鍾東錦昨到卓蘭會勘，確認高接梨已達農業天災現金救助標準，每公頃6萬2000元；台中市日前會勘初估損失率平均逾3成，也將啟動現金救助。

苗縣府農業處指出，全縣高接梨種植面積達1192公頃，卓蘭鎮栽培830公頃面積最多、大湖鄉栽種244公頃，全縣高接梨年產值15.83億元，是苗栗縣重要的經濟產物之一。但每年12月至隔年2月是高接梨嫁接期，這段期間也正是低溫寒流好發期，高接梨嫁接失敗的風險大幅提升。

「現在每年都得翻刀3次！」有農民無奈表示，氣候變遷挑戰大，如今梨穗一再翻刀都已成常態，近年還發現「赤星病」，葉子出現褐色凸起的斑點或枯萎，無法進行光合作用，影響養分供給。縣府估計，縣內災損金額約1428萬元，將盡速彙整資料報請中央發放救助金。

此外，台中市東勢、新社、石岡、和平、后里等地也是高接梨重要產區，立法院副院長江啟臣日前與議員吳振嘉服務處、農業部台中區農業改良場、台中市農業局等單位到東勢果園會勘，請農業部將高接梨納入天然災害救助範圍，並設法協助農友因應極端氣候所帶來的衝擊。

農業部台中區農業改良場場長楊宏瑛說，儘管今年嫁接初期生長不錯，後續碰到低溫，導致養分送不上來，影響結果率，初估損失平均超過3成，待統計完各區災損，將依辦法啟動救助。

台中市 農業部

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