彰化新增19處科技執法 3天取締214件 這路口抓最多

彰化縣新設19處科技執法，3月1日起開始取締，縣警局交通隊統計，3天來共取締214件違規，員林市莒光路與至善街口31件奪冠，彰化市中山路3段與彰南路1段路口居次，呼籲民眾不超速、不闖紅燈、禮讓行人，才不會荷包失血。

彰化全縣原有37處科技執法，加上新設的19處後，共有55處，而新設點中除了取締超速、闖紅燈，還有6處也取締未禮讓行人，包括彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、 員林市南昌路與中正路口、秀水鄉彰水路1段與中山路口、北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口。

交通隊統計3月1日至4日凌晨已取締214件違規，分別是超速182件、闖紅燈30件、車不禮讓行人2件。前三名分別是員林市莒光路與至善街口違規共31件、彰化市中山路3段與彰南路1段路口27件、員林市員林大道5段與員埔路口26件。