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台中新社大雷雨變電箱疑遭雷擊 1451戶停電已搶修復電中
台中市今天傍晚山區平地都有強風豪雨，新社區雷雨造成一處變電箱疑遭雷擊，新社高中與附近民宅停電；台電公司表示，強風吹落大王椰子樹葉觸碰電力開關，線路停電，1451戶停電搶修後，多已恢復供電，只剩新社高中供電搶修中。
新社地區今天傍晚台電變電箱疑遭雷擊，新社高中、附近民宅停電；台電公司說明，強風大雨吹落新社高中旁大王椰子樹樹葉，樹葉碰觸供應新社高中電力的台電開關，線路停電影響1451戶用戶。
台電公司派員緊急搶修，晚上5時44分排除事故，復電1450戶，只剩新社高中因開關損壞無法送電，因新社高中已下課，大門關上，台電搶修工程車輛無法進入，再派加長型升空車在校外伸臂更換，預計今晚9時30分復電。
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