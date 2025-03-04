彰南運動中心泳池關閉原因曝光 冬天沒熱水讓泳客適應不良急救

彰化縣斥資4億7千萬元興建的員林市彰南運動中心，縣府委外經營4年後，業者今公告因設備等各項缺施將營運到4月30日，由於泳池加熱系統頻故障，2月曾發生泳客疑似對水溫適應不良送醫，幸好處理得當無大礙，不過業者也因此立即暫停開放泳池。

凱格大巨蛋運動公司彰南分公司執行長胡崇浩表示，公司從2021年接手營運後就發現不只建物滲水、泳池加熱系統故障、排水管線淤塞、戶外空間地坪凹陷，他們共通報設備缺失及修繕累計達395次。

胡崇浩說，先前因設備還在保固期有向縣府反映請廠商來修，但廠商一直無法徹底改善，由於排水管是被水泥塞住，游泳池及健身房的民眾運動完都會到淋浴間沖澡，只要人一多，淋浴間就淹水，甚至3樓沖澡、2樓天花板就滲水。

更嚴重的是泳池因加熱主機及管線不良，到了冬天經常沒熱水，2月13、14日連續有一名長輩和廿幾歲年輕人竟因泳池水溫太低，而暈眩癱軟，嚇壞工作人員也通報119救援，其中一名年輕人送醫後無大礙，晨泳的長輩後來也恢復意識由友人護送返家，但業者嚇到隔天就關閉泳池。

業者抱怨說，泳池加熱系統歷經4年未獲改善，每到冬季必定跳機，甚至有時溫度掉到低於19度，雖現場救生人員皆善盡維護責任，並隨時提醒運動熱身與注意事項，但為了泳客安全與使用權益，還是決定先關閉泳池，但近日縣府不斷催促他們要依合約開放泳池，他們非常不解，到底是民眾生命安全重要，還是營運重要，若出事，誰要負責?

業者說，自從2021年接手營運後，每年幾乎都虧損千萬元，原合約到2028年才到期，但面對設備修繕延誤、缺失推諉，已影響到民眾安全及使用權，也造成公司的人力運維負擔及成本支出，但縣府罔顧業者經營權益、營運損失、及經營條件不公等情事，嚴重違背「促進民間參與公共建設」的精神，不得不終止合約。

彰化縣政府表示，有關土地租金及保固問題，縣府均依合約處理，並無廠商主張經營條件不公情形，彰南國民運動中心完工後，由營造廠商、凱格公司及縣府三方驗收並現況點交，凱格公司營運期間所通報保固與設施異常問題，縣府也有依工程契約函知營造廠商進行修繕，現廠商片面提出提前終止契約，縣府將依約儘速召開「協調委員會」處理。