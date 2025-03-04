台中和平下冰雹 2客運未過中橫管制站原車折返

台中市和平區谷關、德基、梨山地區，今天下午4時45分下冰雹，在中橫管制站等待通行的豐原客運因憂心冰雹造成危險，原車折返。武陵農場櫻花也被大雨打落，化成粉色櫻花地毯。

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，包含新北市、宜蘭縣、南投縣、台中市、新竹縣、彰化縣、苗栗縣、新竹市、桃園市，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

台中市和平區谷關、德基、梨山、清水等多處地區，下午約4時45分降下冰雹，一顆顆冰雹砸落掉地面、屋頂，「乒乒砰砰」的聲響，吸引民眾注意外出查看，有民眾撿起一顆大如雞蛋的冰雹，直呼驚人，「被這雞蛋大的冰雹K到的話，後果不知如何」。

冰雹大約下了10多分鐘，中橫便道最後通行時間為下午4時30分，谷關工務段長張裕閔指出，正好有2台準備上山、下山的豐原客運，尚未出管制站時，天空剛好降下冰雹，憂心發生危險取消放行，2車原車折返，車上共有20人。

張裕閔表示，目前有30台車在青山會車點，等冰雹結束後，會由車隊安全帶出便道。因6.3公里隧道內出現泥流，正在戒護車輛約37台，慢速通過，其中1台貨車因泥流無法行駛通過，原路返回梨山。

武陵農場現在正值櫻花盛開，下午一場大雨，將粉色櫻花打落，農場工作人員指出，櫻花飄落，滿地鋪滿了粉紅色花瓣，像極了櫻花地毯，不少網友表示「這也是一種美」。