快訊

王大陸驚爆「殺人未遂」！疑不滿機場接機車品質 下重手遭移送

陳佩琪偕柯弟再會柯文哲 攜三本經書盼能迴向已故柯父

大膽穿消防服出國滑雪！中市消防員認錯「不該為紀念這樣做」下場曝

台中市推清明掃墓免費接駁專車 15日起跑

中央社／ 台中4日電

清明掃墓時節到至，台中市政府民政局今天指出，從3月15日至4月4日期間假日時段，陸續在太平、后里豐原、沙鹿及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，滿載即發車。

清明節將至，不少民眾利用假日返鄉掃墓。台中市民政局表示，為避免公墓附近交通打結，將於3月15日至4月4日期間假日時段，陸續在太平、后里、豐原、沙鹿及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，滿載即發車，並視人潮機動調配班次。

台中市民政局長吳世瑋指出，太平區接駁車15日起發車、后里區16日起發車、豐原區22日起發車、沙鹿區29日起發車，霧峰區於4月4日提供接駁專車。提醒假日各墓區將視人潮進行交通管制，禁止私人車輛進入墓區，民眾可多加利用接駁專車。

吳世瑋表示，民眾也可提前或利用平日前往祭祀，避開假日人潮，或利用台中市生命禮儀管理處「線上祭拜系統」進行追思，系統囊括台中公立納骨堂塔、公墓、樹葬及海葬區，家屬可依意願上傳往生先人照片及留下追思語句，並透過「實地拍攝」影片引導祭拜。

他指出，「線上祭拜系統」包含祭拜土地公、地藏王菩薩，抵達櫃位、把貢品擺上供桌等流程如實呈現，還可「客製化」設定亡者宗教類別、葷素習慣等個人化選項，讓家屬在遠方也如臨其境。

吳世瑋表示，凡往生先人有申請使用台中市公立納骨堂塔者，家屬可申請系統帳號，登入後即可維護「追思園地」或進行「線上祭拜」。

生命禮儀管理處統計，系統自推出以來，祭拜人次從民國108年的115次，至去年高達6290次，數年間使用人數大幅增加，成長近55倍，顯示民眾對於線上祭拜的接受度與需求逐年攀升，在科技輔助下，讓傳統文化與現代生活完美結合。

台中市 后里 豐原

延伸閱讀

獨／新光三越氣爆 澳門1家7口釀2死今分搭2班機返家

新光三越氣爆澳門夫妻雙亡 今低調家祭出動黑傘部隊

新光三越氣爆澳門1家2亡傳「航空公司拒運遺體」 初定20日火化

斥資450萬元！台中南屯3巷道路面燙平改善了

相關新聞

氣爆第3周…台中新光三越第2賣場擴大 櫃姐call貴婦現場像包場

台中新光三越氣爆案第3周，「第2賣場」擴大，今起在台中林酒店舉辦13個品牌的春季化妝品節服務體驗會，吸引貴婦們到場體驗。...

影／氣爆第3周…台中新光三越在林酒店設置第二賣場 承諾消費者權益不受損

新光三越中港店發生氣爆至今仍未在原址恢復營運，業者今天下午在台中林酒店設置第二服務會場，由雅詩蘭黛與資生堂兩大美妝集團旗...

全台灣最美自行車道年訪623萬人次 台中東豐鐵馬道將進行優化

台中東豐自行車綠廊（鐵馬道）去年623萬人次遊客，台中市議員謝志忠今天邀台中市觀旅局、大台中腳踏車休閒協會到東豐自行車綠...

氣爆第3周…持有新光三越禮券怎麼辦？業者說話了

新光三越氣爆案第3周，持有新光三越禮券的消費者很擔心權益受影響，新光三越下午針對台中中港店消費者權益保障說明表示，禮券與...

台積電搶才！中部最大場企業徵才今登場 最高7.8萬

國內首場、中部最大「2025年校園企業徵才媒合會」」今在逢甲大學率先揭幕，共有台積電、美光等111家知名企業、提供670...

台中洲際棒球場4月起廁所改建 市府：不影響觀賽

台中市政府改善台中洲際棒球場，去年6月獲行政院核定1.1億元，今年4月將開始施作廁所改善工程，不少球迷甚至球團擔心影響到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。