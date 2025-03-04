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王功漁火節邁入第21年 6/28連2天舉辦
2025王功漁火節邁入第21年，彰化縣長王惠美今天擲筊擇定於6月28、29日舉辦活動，將有演唱會、煙火秀，並結合在地特產牡蠣等美食饗宴，邀請民眾共襄盛舉。
彰化縣政府今天在芳苑鄉王功福海宮進行第21屆王功漁火節擲筊祈福儀式，由縣長王惠美以5聖筊擇定6月28、29日舉辦王功漁火節活動。
王惠美表示，俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，「番挖」芳苑鄉曾是繁榮商業港口，有深厚歷史文化，王功漁火節結合在地信仰文化與自然景觀，不僅有演唱會、煙火秀，且提供豐富在地美食，期望藉此盛會為芳苑鄉注入活力，帶動地方經濟產業發展。
縣府農業處指出，芳苑鄉有獨特牡蠣養殖文化，尤其珍珠蚵以平掛式養殖聞名，讓蚵苗隨潮汐流動，能更好適應海洋環境變化，生長速度較為緩慢，口感特別。
農業處建議，民眾參加王功漁火節，也可順道前往王功福海宮祈福，並探訪王功漁港、海空步道、夕照美景、海牛文化等特色景點。
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