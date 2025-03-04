氣爆第3周…台中新光三越第2賣場擴大 櫃姐call貴婦現場像包場

台中新光三越氣爆案第3周，「第2賣場」擴大，今起在台中林酒店舉辦13個品牌的春季化妝品節服務體驗會，吸引貴婦們到場體驗。黃姓貴婦說，有到飯店逛街的感覺，且櫃位寬敞，有包場的專屬服務，是很新奇的體驗，會想要再來。

新光三越公關協理張家齊說明，新光三越本著「服務不間斷」，「第2賣場」會持續拓點，繼上周3月1日至11日、每天上午11時到晚上9時在台中世貿一館舉辦聯合品牌特販會，共有27家服飾、家用品與食品等品牌參與，本周計畫擴大業種與服務範圍，今起至3月31日在台中林酒店玫瑰庭舉辦春季化妝品節服務體驗會，共13個化妝品品牌參與。

新光三越春季化妝品節服務體驗會今天下午2時開場，因為消費者多為預約制，也有消費者被媒體大陣仗嚇到，第一小時入門消費的人數不多。

許姓櫃姊說，新光三越氣爆當天她休假，不在現場，後續調到鄰近的百貨公司支援，但是還是盼新光三越能早日重新開館，重新回到櫃位上班。她很感謝有「第2賣場」可以持續為老客戶服務，近日她也逐一連繫老客戶，很多老客戶都有預約到場，並且表示，因為很習慣在來新光三越，期待新光三越能早日重新開館。