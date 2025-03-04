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全台灣最美自行車道年訪623萬人次 台中東豐鐵馬道將進行優化
台中東豐自行車綠廊（鐵馬道）去年623萬人次遊客，台中市議員謝志忠今天邀台中市觀旅局、大台中腳踏車休閒協會到東豐自行車綠廊會勘，提出優化改善方案，台中市觀旅局表示，將評估改善可行性，並研議短期和長期改善方式，提升民眾騎自行車安全性。
台中市觀旅局表示，今天會勘地方提出東豐自行車綠廊尚未完善處，將評估改善可行性，並研議短期及長期改善方式，讓全台灣最美自行車道更趨於完善並提升安全性及照明。
台中市議員謝志忠今天邀集台中市觀旅局與大台中腳踏車休閒協會，一起到東豐自行車綠廊會勘，要求市府檢討、優化不完善的觀光設施，給市民與旅客友善的休憩環境
謝志忠表示，東豐自行車綠廊有全台灣最美自行車道美名，根據交通部觀光署的統計，去年更高達623萬的旅遊人次。
今天會勘，謝志忠要求市府，東豐綠廊出入口增設更明顯的標誌，讓旅客更清楚動線；鐵馬道、隧道與石門水壩的出入口意象設計更明亮化；入口處鐵板處，適度更新處理，避免遊客滑倒；照明設備也應更完善，避免影響遊客騎乘視線；自行車道的排水系統，高低落差應調整，讓遊客騎乘更安全；石岡遊客中心前的S型彎道，做好分流措施，避免發生車禍，安全第一；全程檢討，適度增設停泊空間，讓遊客更便利。
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