全台灣最美自行車道年訪623萬人次 台中東豐鐵馬道將進行優化

台中東豐自行車綠廊（鐵馬道）去年623萬人次遊客，台中市議員謝志忠今天邀台中市觀旅局、大台中腳踏車休閒協會到東豐自行車綠廊會勘，提出優化改善方案，台中市觀旅局表示，將評估改善可行性，並研議短期和長期改善方式，提升民眾騎自行車安全性。

台中市觀旅局表示，今天會勘地方提出東豐自行車綠廊尚未完善處，將評估改善可行性，並研議短期及長期改善方式，讓全台灣最美自行車道更趨於完善並提升安全性及照明。

台中市議員謝志忠今天邀集台中市觀旅局與大台中腳踏車休閒協會，一起到東豐自行車綠廊會勘，要求市府檢討、優化不完善的觀光設施，給市民與旅客友善的休憩環境

謝志忠表示，東豐自行車綠廊有全台灣最美自行車道美名，根據交通部觀光署的統計，去年更高達623萬的旅遊人次。