氣爆第3周…持有新光三越禮券怎麼辦？業者說話了

新光三越氣爆案第3周，持有新光三越禮券的消費者很擔心權益受影響，新光三越下午針對台中中港店消費者權益保障說明表示，禮券與商品禮券，全台均可使用且無使用期限，今年2月到期的電子贈品禮券，使用期限延長至今年12月31日。

新光三越公關協理張家齊說明，新光三越秉持以「人」為核心的精神，保障消費者權益，台中中港店各項禮券使用期限如下，新光三越所發行的現金禮券與商品禮券並無使用期限，且於全台分店皆可使用；台中中港店原定在2月底到期的電子贈品禮券，使用期限將展延至今年的12月31日止。

另外，台中新光影城針對票券發售日期為2024年2月1日之後的團體優惠券，優惠有效期限（即售出日起算一年內）將再自動展延一年，讓消費者能有更充裕的使用時間。消費者如有相關問題，請撥打「台中店意外事件受害人專線 0800-008-011」，將由專人提供即時且適切的協助，確保每位來電者都能獲得妥善處理。